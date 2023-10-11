Штурм Харківщини та понад 100 обстрілів Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога

Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (67 вибухів). Ворог стріляв із гранатометів, мінометів, РСЗВ. Обстрілювались Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумщина

Вночі росіяни здійснили обстріли Краснопільської громади. Вдарили з артилерії (вісім вибухів) та мінометів (чотири вибухи). Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська та Свеська громади. Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок. Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (31 вибух) та міномету (16 вибухів). Також було пошкоджено приміщення двох шкіл. Внаслідок одного з артобстрілів поранення отримала дитина. Від отриманих поранень дівчинка померла в кареті швидкої допомоги.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 127 ударів по 25 населених пунктах. 101 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Малинівки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Лук'янівського та інших міст і сіл на лінії вогню. Окупанти здійснили ракетний удар по селу Надія, чотири авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, шість РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Роботиного й Малої Токмачки, а також 15 БПЛА-атак по Левадному, Роботиному, Чарівному, Новоіванівці, Темирівці, Новоданилівці та Малим Щербакам. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дніпропетровщина

Протягом ночі російські загарбники знову не полишали у спокої Нікопольщину. З важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам. Постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. У Нікополі понівечені дві адмінбудівлі, комунальне підприємство, гуртожиток, п'ять багатоквартирних будинків. Інші території обстежують фахівці. Дані щодо наслідків з’ясовуються.

За день вчора на Нікопольщині зафіксували сім обстрілів, також агресор поцілив по району трьома дронами-камікадзе. У самому Нікополі пошкоджені 16 приватних будинків та вісім господарських споруд. Одна – знищена. Побиті гімназія і чверть сотні сонячних панелей, зачепило газогони та лінії електропередач. Є руйнування і в Марганецькій громаді. Понівечені 3 оселі місцевих, господарські споруди, електромережі. Минулося без жертв.

Харківщина

Сьогодні зранку відбувся ворожий обстріл с. Борова Ізюмського району. Тип озброєння – РСЗВ. Пошкоджено два житлових будинки. Без постраждалих. Минулої доби на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Басове, Гатище, Вовчанські Хутори. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Тернова, Огірцеве, Строївка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районі Синьківки та п'ять атак біля Іванівки. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Кислівка, Піщане. Противник обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, зокрема, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Табаївка, Піщане та Берестове. Вчора зранку внаслідок ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп'янського району зазнали поранення троє людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Двоє з постраждалих госпіталізовані. Були пошкоджені 10 будівель та чотири автомобілі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок ворожого обстрілу із гелікоптера с. Басове Богодухівського району пошкоджено приватне домоволодіння. Минулося без постраждалих. Внаслідок артилерійського обстрілу окупантів с.Курилівка Куп'янського району поранення отримав 47 річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Пошкоджено житловий будинок. Також вчора ворог обстріляв с.Петропавлівка Куп'янського району. Пошкоджені два житлових будинки, господарчі споруду, два автомобілі, трактор, постраждалих осіб немає.

Луганщина

По околицях Невського росіяни поцілили двома авіабомбами КАБ-500. Також активно вони застосовували авіацію для ударів по позиціях наших військових у Новолюбівці та Серебрянському лісництві, що південно-західніше Кремінної. Українські захисники стримують наступ противника поблизу Макіївки, де відбито ще п’ять атак, та Діброви. Під артилерійським та мінометним вогнем — Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 159 обстрілів (559 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 16 населених пунктів: Авдіївка, Лиман, Курахове, Красногорівка, смт Очеретине, смт Неліпівка, смт Желанне, смт Курдюмівка, с.Нетайлове, с.Первомайське, с.Новобахмутівка, с.Ласточкине, с.Предтечине, с. Дружба, с.Катеринівка, с.Новоселівка перша. Пошкоджено об’єктів 11 житлових будинків, будівля залізничного вокзалу, ЛЕП, три господарчі споруди, споруда котельної, трактор, цивільний автомобіль.

На Донеччині за добу одна людина загинула, двоє поранених.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 82 обстріли (435 снаряди), з них по м. Херсон – обстріли (дев'ять снарядів). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області; будівлю навчального закладу та територію сільгосптовариства у Бериславському районі. Також ворог атакувала будинок у Кізомисі, – постраждала місцева жителька. 74-річна жінка змогла дістатися до Херсона, де викликала «швидку». Потерпілій надали медичну допомогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.