Українці створили наземний робот-камікадзе (фото, відео)

Ratel S – це наземний робот від українських розробників

Завдяки новій технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж

У вівторок, 24 жовтня, наземний робот-камікадзе Ratel S, створений українськими розробниками Brave1, успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Зазначається, що Ratel S – це наземний робот від українських розробників. Сили оборони Україну використовуватимуть його як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Федоров зазначив, що завдяки новій технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

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Максимальна швидкість дрона сягає 24 км, а дальність використання – 6 км. Розробка може працювати до 2 год без підзарядки.

«Ratel S успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, триває 608-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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Підрозділами ракетних військ уражено вісім артилерійських засобів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, понтонно-мостову переправу противника, а також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості.