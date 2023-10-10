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Зеленський прибув до Румунії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прибув до Румунії
фото з відкритих джерел

Лідери України та Румунії обговорять подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Румунії. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Бухарест, Румунія. Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає. Буду радий бачити пана президента Румунії Клауса Йоханніса – у нас великий спектр тем для переговорів», – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист. А також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити.

«Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами. Цей візит принесе користь обом нашим народам», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.

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Теги: Україна Румунія війна Володимир Зеленський

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