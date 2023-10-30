Розплата за «снарядний голод»? Міноборони карає великого постачальника зброї

Близька до Пашинського «Українська бронетехніка» опинилася в епіцентрі судових процесів

«Україна зустріла вторгнення без власного виробництва артилерійських боєприпасів взагалі, – згадує уже ексзаступник міністра оборони генерал-майор запасу Володимир Гаврилов. – Було якесь невелике виробництво стрілецьких боєприпасів, фактично ми жили перші місяці на запасах того, що було».

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Інше сенсаційне одкровення зробив колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович. У інтерв’ю за червнень 2022 року він дослівно сказав таке: «Десь три тижні тому в нас був період, коли ми майже 10 днів не стріляли взагалі артилерією. Усе тримала наша піхота, зубами вчепившись у землю, під час 15-годинних обстрілів передових позицій російською артилерією, авіацією та реактивною системою залпового вогню. Ось піхота все це втримала».

Ще одна промовиста деталь. На початку повномасштабної війни російські війська мали суттєву перевагу над українською армією в артилерійських установках. За даними представника головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, за добу Збройні сили України випускали 5-6 тис. артилерійських снарядів, а противник – до 60 тис.

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Цілком зрозуміло, що вищеописана важка ситуація із забезпеченням Сил оборони зброєю та боєприпасами спонукала військове керівництво країни до швидких рішень. У перші тижні великої війни Міністерство оборони підписало низку контрактів із ТОВ «Українська бронетехніка» – підприємством, яке за оцінкою The New York Times, є найбільшим приватним постачальником зброї для України, а також виробником військової техніки та снарядів. Це на певний час повинно було закрити питання щодо «снарядного голоду» у ЗСУ.

Так і сталося. «Українська бронетехніка» завезла в Україну сотні тисяч снарядів та боєприпасів. Однак через рік Міністерство оборони раптом пішло судами проти партнера. Відомтсво стягує з «Української бронетехніки» мільйони гривень за зрив оборонних контрактів. Себто несвоєчасну поставку озброєння для української армії.

Конкретні приклади. У червні 2023 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони до ТОВ «Українська бронетехніка». Згідно з рішенням, фірма має заплатити 10 млн грн штрафу за неналежне виконання державного контракту. Суму штрафу також підтвердив Північний апеляційний господарський суд.

ТОВ «Українська бронетехніка» має заплатити 10 млн грн штрафу за неналежне виконання оборонного контракту витяг із судового реєстру

За матеріалами справи, 12 березня 2022 року Міністерство оборони уклало контракт №403/1/22/25 із ТОВ «Українська бронетехніка» загальною вартістю 873,55 млн грн. Підрядник мав поставити 23 мм бронебійно-запалювальних снарядів у кількості 1,2 млн штук і 23 мм бронебійно-запалювальних (трасуючих) снарядів у кількості 170 тис. штук. Як прописав у контракті замовник, ця продукція необхідна «з метою забезпечення відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, усунення загрози небезпеки державній незалежності України».

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Через два дні після підписання документу, 14 березня Міноборони перерахувало аванс на суму 864,3 млн грн. Решту грошей (9,22 млн грн) докинули на початку червня.

Проте «Українська бронетехніка» не вклалася у відведені терміни для поставки снарядів (до 30 квітня 2022 року) і підвезло їх із запізненням. Відповідно до підписаного контракту, за порушення строків поставки товару виконавець сплачує замовнику пеню у розмірі 0,1% від вартості непоставленої (недопоставленої) продукції за кожний день прострочення. За прострочення понад 30 днів з фірми-підрядника додатково стягується штраф у розмірі 5% від вказаної суми.

У цій ситуації Міноборони підрахувало: «Українська бронетехніка» повинна компенсувати 20 млн грн за протерміновані поставки. Натомість Феміда урізала ці апетити і присудила стягнути з підрядника 10 млн грн.

За зрив поставок озброєння ще за одним контрактом №403/1/22/27 від 12 березня 2022 року ТОВ «Українська бронетехніка» має сплатити 3,21 млн грн штрафу.

У рішенні Господарського суду Києва сказано, що до 30 квітня 2022 року підрядник мав поставити 25 тис. штук 73 мм пострілу з осколково-фугасною гранатою і 9,8 тис. штук 73 мм пострілів з протитанковою гранатою. Загальна сума контракту – 468,28 млн грн.

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Разом з тим, «Українська бронетехніка» з великим запізненням привезла боєприпаси, яких потребувала українська армія. Наприклад, майже 10 тис. одиниць 73 мм пострілу з осколково-фугасною гранатою надійшли в Україну із запізненням на три тижні!

Майже 10 тис. одиниць 73 мм пострілу з осколково-фугасною гранатою надійшли в Україну із запізненням на три тижні витяг із судового реєстру

У суді підрядник намагався огризатися. Мовляв, він не винен у невчасному постачанні снарядів, провина якраз лежить на іноземному постачальнику. Ба більше: «Українська бронетехніка» навіть зверталася з листами до Надзвичайного та Повноважного посла України в Польщі з проханням посприяти у виконанні цього держконтракту.

Однак Феміда була невблаганною: «…настання несприятливих наслідків в господарській діяльності юридичної особи є її власним комерційним ризиком». Тим паче укладання контракту відбулося після запровадження в Україні військового стану, прямо вказав суд.

Два господарські суди (першої та апеляційної інстанцій) стягнули з ТОВ «Українська бронетехніка» на користь Міноборони 2,05 млн грн пені і 1,81 млн грн штрафу.

Ще один провал у поставках стався, коли підрядник невчасно підвіз 122 мм реактивні снаряди до «Градів» у кількості 3 тис. штук. Держконтракт № 403/1/22/298 вартістю 259,6 млн грн було укладено 12 вересня 2022 року, дедлайн на поставки – до 1 листопада 2022 року. При цьому перші партії боєприпасів почали надходити лише 10 листопада.

Підрядник невчасно підвіз 122 мм реактивні снаряди до «Градів», перші партії почали надходити із запізненням на 10 днів витяг із судового реєстру

У вказаній судовій суперечці «Українська бронетехніка» била на форс-мажорні обставини. Але суд не узяв до уваги це через відсутність доказів.

Також Міноборони виграло справу про стягнення з ТОВ «Українська бронетехніка» 475,1 тис. грн пені. Знову ж таки за невчасне постачання озброєння, зокрема, протитанкових гранатометів. Сума контракту №403/1/22/26 від 12 березня 2022 року – 549,6 млн грн.

Крім цього, на стадії судового розгляду перебувають інші позови Міністерства оборони до ТОВ «Українська бронетехніка». Зокрема, в одному з них сума претензій становить понад 55 млн грн!

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Однак це ще всі біди, які навалилися на «Українську бронетехніку». Як повідомляв «Главком», Державне бюро розслідувань досліджує контракти компанії за 2022-2023 роки. Розслідування ведеться за тяжкими статтями Кримінального кодексу, як-от стаття 114-1 «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань».

Тепер детальніше про фірму «Українська бронетехніка». За даними аналітичної системи Youcontrol, компанію створено у травні 2001 року. До жовтня 2017 року власником цієї фірми був її тодішній директор Олександр Кузьма. Він є родичем відомого у фармакологічному бізнесі Миколи Кузьми, який у 2014 році був помічником на громадських засадах народного депутата Сергія Пашинського. У парламенті минулого скликання Пашинський очолював комітет з нацбезпеки та оборони.

Нині компанія «Українська Бронетехніка» записана на киянку Людмилу Петригу. При цьому один із чотирьох співзасновників фірми – ТОВ «Бюро національних розробок» – належить помічнику екснардепа Пашинського Миколі Кузьмі.

Сам же екснардеп Пашинський, який нині очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості (туди також входить «Українська Бронетехніка»), нещодавно відмежувався від причетності до згаданого ТОВ. За його словами, ті, хто пов’язують «Українську бронетехніку» з прізвищем Пашинського, є проросійськими провокаторами.

Віталій Тараненко, «Главком»