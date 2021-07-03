Засновник скрипкової школи. В Україні відзначають 80 років від дня народження знаного музиканта

Которович залишається єдиним скрипалем-неіталійцем, який двічі грав на скрипці Паганіні за межами Італії

80 років від дня народження 3 липня міг би відзначити один із засновників сучасної української скрипкової школи, фундатору і беззмінному художньому керівнику Державного камерного ансамблю «Київські солісти» Богодару Которовичу.

Народився скрипаль, диригент та педагог 3 липня 1941 року у місті Грубешеві, на Холмщині (тепер – Хрубешув Хрубешувського повіту Люблінського воєводства, найсхідніша точка Польщі).

Як ідеться у публікації «Укрінформу», хлопчик отримав чудернацьке на той час ім’я, бо став довгоочікуваною в родині дитиною, через хвороби мама – Ірина Миколаївна – народила первістка у 31 рік. І сприйняла той факт як Божий дар. Ненька передчасно померла, коли Богодару минуло 12 років.

Батько майбутнього музиканта, Антон Іванович Которович, за фахом – інженер-гідротехнік, свого часу у чеських Подебрадах закінчив інженерний факультет Української господарської академії. На дозвіллі він легко ставав скрипалем-любителем і грав на власноруч змайстрованому інструменті. Адже, попри ґрунтовну технічну освіту, українець також закінчив одну з найкращих у Європі – Вищу школу Празької консерваторії.

У 1945 році родина майбутнього скрипаля переїхала на Волинь, а згодом до Львова.

Закінчив музичну школу у Львові, рік навчався у Львівській консерваторії. Звідти потрапив до Московської консерваторії – до класу відомого педагога Юрій Янкелевича.

Ще студентом Богодар Которович завоював дві премії на конкурсах ім. Нікколо Паганіні в Генуї та ім. Дж. Енеску (Бухарест).

Пізніше Которович мав ще дві символічні зустрічі з Паганіні: через 20 років він був членом журі генуезького конкурсу, а в травні 1999 на завершення виконавської кар'єри, відіграв два аншлагових бенефіси в Національній опері на знаменитій скрипці Паганіні роботи Гварнері — Il Cannone Guarnerius[en] – її на два вечори доставили до Києва спеціальним рейсом. Которович залишається єдиним скрипалем-неіталійцем, який двічі грав на цьому інструменті за межами Італії.

1984 року створив інструментальний ансамбль «Київські солісти», що спочатку виступав в легкому жанрі – на літній естраді Маріїнського парку.

1994 року був викладачем Консерваторії Сіднея (Австралія).

Маестро був постійним членом журі найвідоміших міжнародних конкурсів (ARD у Мюнхені, ім. Н. Паганіні в Генуї, ім. П. І. Чайковського в Москві, ім. К. Нільсена в Оденсе, ім. Б. Бріттена в Лондоні та інші).

Крім того, професор постійно очолював Український міжнародний конкурс скрипалів імені Лисенка в Києві, а 2004 став артистичним директором Britten Kyiv Festival.

Помер 4 липня 2009 року. Похований в Києві на Байковому кладовищі.

Богодар Которович – батько відомої української скрипальки Мирослави Которович та знаного гітариста, скрипаля, соліста фолк-метал-гурту «Тінь сонця» Антона Которовича.

Раніше у Львові помер відомий український музикант Тарас Ших, який здобув популярність після створення групи «Мері» з Віктором Винником.Тарас Ших також був головним організатором святкування 750-річчя Львова.