Завершилося виробництво фільму про Стуса, де є скандальна сцена про Медведчука



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Проект стрічки «Заборонений» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно

На широкі екрани «Заборонений» вийде 5 вересня, до Дня пам’яті поета

Кінокомпанія UM-Group представила Держкіно готовий фільм «Заборонений», що описує останні роки життя Василя Стуса, його боротьбу з системою та спроби опублікувати свою останню збірку віршів, яку він намагався передати з тюрми на волю.

Зрежисував картину Роман Бровко, спродюсував – Артем Денисов. Авторами сценарію є Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. У головних ролях: Дмитро Ярошенко, Віталій Салій, Олег Масленніков, Євгенія Гладій, Карина Шереверова, Діана Розовлян.

Проект стрічки «Заборонений» з робочою назвою «Птах душі» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Сума його державної фінансової підтримки становить 19,5 млн грн. при загальній вартості виробництва 38,1 млн грн.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко після перегляду фільму зазначив: «Вже у вересні глядачі зможуть скласти власне враження про стрічку, що минулого літа опинилася в епіцентрі грандіозного скандалу. Тому я лише підкреслю, що сцена суду над Василем Стусом в картині є».

На широкі екрани «Заборонений» вийде 5 вересня, до Дня пам’яті поета.