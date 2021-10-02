Кого «крутять» українські радіостанції. Рейтинг артистів

Портал TopHit, який аналізує дані українського радіоефіру, опублікував оновлений рейтинг артистів. Свіжі дані проаналізував український продюсер Олег Боднарчук у соцмережі.

Рейтинг артистів складений за останні дев'ять місяців.

За спостереженнями Бондарчука з цього списку можна зробити такі висновки:

перша трійка – українські артисти, в репертуарі яких жодної російськомовної пісні;

NK (Настя Каменських), яка посіла четверте місце, «наступає» на цю традицію;

Артем Пивоваров – справжній прорив, його «Дежавю» та інші пісні «заюзали» в минулому році;

перші три сольні співаки (чоловіки), яких найбільше слухають на радіо в Україні – Артем Пивоваров, Ivan Navi, Сергій Бабкін;

Сергій Бабкін; Tayanna обігнала Тіну Кароль;

Alyosha, Zlata Ognevich, Юлія Думанська та М'ята – чотири «джокери шоу-бізнесу»;

пісні Скрябіна опинилися на 13-му місці;

російські Artik& Asti та Zivert – в українському ефірі надзвичайно багато пісень;

Ірина Білик також в числі найбільш ротованих (біля пів мільйона ротацій в рік). Співачка в тренді вже більше ніж 30 років. Це один з найкращий результатів для усіх співаків, що працюють на українській сцені з часів здобуття Незалежності.

При цьому Боднарчук звертає увагу, що у цьому рейтингу немає відсутні ті виконавці, які заполонили екрани гаджетів в останні роки. Продюсер зауважив, наповнення ефірів радіостанцій не відповідає даним топ-100 Apple Music Ukraine та Spotify. Тобто радіо в Україні наповнене контентом, який не є в переліку найбільш запитуваного в інтернеті.

Рейтинг: TopHit

Нагадаємо, легендарний співак, Герой України, народний артист Василь Зінкевич уперше за багато років виступить у Палаці «Україна». Концерт запланували 3 жовтня.