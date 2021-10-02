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    Кого «крутять» українські радіостанції. Рейтинг артистів

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    Головний артист українських радіостанцій&nbsp;&ndash; гурт Kazka, за рік він отримує біля мільйона ротацій в ефірі.&nbsp;У рейтингу дуже багато пісень російських виконавців - Кого «крутять» українські радіостанції. Рейтинг артистів
    Головний артист українських радіостанцій – гурт Kazka, за рік він отримує біля мільйона ротацій в ефірі. У рейтингу дуже багато пісень російських виконавців
    фото УНН

    Найротованіші в українському радіоефірі у поточному році: Kazka, Океан Ельзи» та «Антитіла»...

    Портал TopHit, який аналізує дані українського радіоефіру, опублікував оновлений рейтинг артистів. Свіжі дані проаналізував український продюсер Олег Боднарчук у соцмережі.

    Рейтинг артистів складений за останні дев'ять місяців.

    За спостереженнями Бондарчука з цього списку можна зробити такі висновки:

    • перша трійка – українські артисти, в репертуарі яких жодної російськомовної пісні;
    • NK (Настя Каменських), яка посіла четверте місце, «наступає» на цю традицію;
    • Артем Пивоваров – справжній прорив, його «Дежавю» та інші пісні «заюзали» в минулому році;
    • перші три сольні співаки (чоловіки), яких найбільше слухають на радіо в Україні – Артем Пивоваров, Ivan Navi, Сергій Бабкін;
    • Tayanna обігнала Тіну Кароль;
    • Alyosha, Zlata Ognevich, Юлія Думанська та М'ята – чотири «джокери шоу-бізнесу»;
    • пісні Скрябіна опинилися на 13-му місці;
    • російські Artik& Asti та Zivert – в українському ефірі надзвичайно багато пісень;
    • Ірина Білик також в числі найбільш ротованих (біля пів мільйона ротацій в рік). Співачка в тренді вже більше ніж 30 років. Це один з найкращий результатів для усіх співаків, що працюють на українській сцені з часів здобуття Незалежності.

    При цьому Боднарчук звертає увагу, що у цьому рейтингу немає відсутні ті виконавці, які заполонили екрани гаджетів в останні роки. Продюсер зауважив, наповнення ефірів радіостанцій не відповідає даним топ-100 Apple Music Ukraine та Spotify. Тобто радіо в Україні наповнене контентом, який не є в переліку найбільш запитуваного в інтернеті.

    Рейтинг: TopHit

    Рейтинг: TopHit

    Нагадаємо, легендарний співак, Герой України, народний артист Василь Зінкевич уперше за багато років виступить у Палаці «Україна». Концерт запланували 3 жовтня.

    Зазначимо, на сайті президента триває голосування за петицію із вимогою заборонити концертну діяльність російських артистів в Україні. Ініціатором петиції є відомий український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк.

    Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит.

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    Теги: радіо Океан Ельзи рейтинг Ірина Білик артист співачка концерт співак Kazka
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    Кого «крутять» українські радіостанції. Рейтинг артистів