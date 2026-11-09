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«Дядько мовчки втопив найкращого друга»: користувачі мережі згадують враження від російської літератури в школі

Наталія Вуєць
glavcom.ua
Наталія Вуєць
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«Дядько мовчки втопив найкращого друга»: користувачі мережі згадують враження від російської літератури в школі
Більша частина коментаторів зійшлися на тому, що твори російських класиків були їм геть не до вподоби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Користувачі соцмережі Threads підтримали відмову від російської літератури, поділившись кумедними й критичними спогадами про шкільну програму

Після початку повномасштабної війни в українських школах припинили вивчення російської класики. Користувач Threads під ніком speeedwaggon щиро цьому радіє та розповідає історію, пов'язану з російською літературою.

«Мені треба було прочитати «Отрочество» Толстого. І короче я вирішив надурити маму, шо прочитав, і думаю натрушу їй шось по сюжету, там же із назви все зрозуміло. Мама питає мене: «Ти читав?». Я кажу: «Так, читав, норм книжка, там короче про пацана, від нього батя «отрьокся»…», - ділиться враженнями користувач. 

Користувачі соцмережі активно підхопили ідею і підтримали дописувача. Більша частина коментаторів зійшлися на тому, що твори російських класиків були їм геть не до вподоби:

  • «Єдине, що я пам'ятаю з російської літератури з часів школи – це «Прєступлєніє і наказаніє», прости Господи. Більшої нісенітниці, ніж це, в своєму житті не читала»;
  • «А я прочитала повністю «Війну та мир». Шо я пам'ятаю з того? Ніх** крім того, що Наташа носилася з обіср*ними дитячими пелюшками. І нах**  його читала в принципі?»;
  • «Війну та мир» читала по діагоналі, бо то така дурня. Навіщо воно дітям? Але і вчителі не дуже потім по ній питали, бо знали що, воно дурне, Бахмут, 1989 рік»;
  • «Я люблю читати. Але цю «Війну та мир» «не асіліл»... Якась муть затягнута. А деякі книжки гарно відображають росіянців ­– це зараз особливо стало зрозуміло. Наприклад, «Муму». Величезний дядько мовчки втопив найкращого друга, бо так наказала керівниця».

Серед інших коментарів – кумедне зауваження про особливості мовознавчої термінології: «Мій брат ніяк не міг зрозуміти про яке «прічастіє» вчителька російської мови говорить, бо причастя – це ж в церкві, а не в книжці».

Водночас деякі користувачі пропонують подивитися на питання ширше і визнати, що класика зі шкільної програми жодним чином не розрахована на сприйняття школярами:

  • «Дибілістику нереальну нам задавали. Це факт. І не лише стосується руснявої класики»;
  • «А я читав «Хіба ревуть воли....», і, як вважаєте, цікаво було?».

Раніше у соціальних мережах розгорівся скандал через гендерні стереотипи з боку вчителя в одній зі шкіл. Так, мати семикласниці розповіла, що педагог намагався змусити її доньку прибрати під партою, заявивши: «Якщо не навчишся прибирати і бути чемною, тебе чоловік вижене». За дівчинку заступилися однокласниці.

Також «Главком» писав, як почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками. 

Зазначимо, у соціальній мережі Threads вже кілька днів не вщухає дискусія батьків «першачків» про те, чи потрібно у вільний час додатково займатися з дітьми.

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Теги: література

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