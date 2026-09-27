Україна, США та РФ сядуть за стіл переговорів: Буданов розкрив деталі важливої зустрічі

Серед питань, які обговорюватимуть сторони, – зменшення ударів по енергетичній сфері

Україна, США та Росія планують провести тристоронню зустріч наступного місяця. Сторони мають обговорити низку технічних питань, зокрема удари по енергетичній інфраструктурі та безпеку судноплавства. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Новини.Live» заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За словами Буданова, серед питань, які можуть стати предметом перемовин, – зменшення ударів по енергетичній сфері.

«По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, зменшення ударів по енергетичній сфері. Ну, і в принципі терор – це ж ненормально. Безпека, судноплавство і так далі. У нас багато технічних питань», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, без участі США переговорний процес щодо завершення війни, на думку керівника Офісу президента Кирила Буданова, не матиме рівнозначної альтернативи. Вашингтон має унікальне поєднання економічної, військової та політичної сили, що забезпечує йому особливий вплив на Росію.

На початку вересня переговорний процес між Україною, Росією та США активізувався після візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва. 5 вересня вони понад три години говорили з Путіним, а наступного дня зустрілися з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками контактів сторони не оголосили про мирну угоду чи припинення вогню, однак Кремль підтвердив, що можливість тристоронньої зустрічі України, США та Росії обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.

24 вересня радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про проведення тристоронньої зустрічі саме цього дня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

На цьому тлі нова заява Путіна свідчить лише про позицію російського керівництва: Москва не підтверджує готовність негайно перейти до нового раунду переговорів і пов'язує подальші кроки з розвитком бойових дій.

8 вересня Путін годину обговорював із Трампом підсумки переговорів з американськими представниками після їхнього візиту до Москви й Києва. До слова, раніше Кремль уже відповідав на пропозицію Зеленського щодо мирних переговорів, наполягаючи на власних умовах.