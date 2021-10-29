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    Гроші за вакцинацію. Керівник «Укрпошти» зробив солодку пропозицію українцям

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    Зараз вакцинуватися від коронаавірусу можна у відділеннях&nbsp;&laquo;Укрпошти&raquo; - Гроші за вакцинацію. Керівник «Укрпошти» зробив солодку пропозицію українцям
    Зараз вакцинуватися від коронаавірусу можна у відділеннях «Укрпошти»
    фото: Igor Smelyansky

    Директор «Укрпошти» обіцяє гроші тим працівникам, хто вакцинується у найближчі три тижні

    Працівники «Укрпошти», які зроблять cоvid-щеплення до 21 листопада отримають матеріальну винагороду. Призовий фонд для нових вакцинованих складатиме мільйон гривень, повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.

    «Призи будуть від 1000 до 5000 гривень, з супер-призом 50 000 гривень, і будуть розіграні серед тих, хто вакцинувався першою або двома дозами до 21 листопада», – написав він.

    Виплата премій за щеплення буде здійснюватися за сертифікатом вакцинації. Смілянський сподівається, що ця акція додасть додаткову (крім збереження здоров'я) мотивацію понад 65 тисячі співробітникам, з яких більш ніж 400 осіб отримають призи.

    «Вакцинованих за останній тиждень в «Укрпошті» стало на 2500 більше. При цьому, щоправда, не вакциновані і ті, хто вже не з нами у знаменнику на п’ять менше за тиждень», – написав керівник «Укрпошти».

    «На жаль, не всі розуміють, що відсоток вакцинованих збільшується не лише за рахунок чисельника, а й за рахунок знаменника. Але я все-таки хочу спробувати збільшити чисельник і пробитися через страхи, вежі, 5G і чіпування», – написав очільник «Укрпошти».

    Смілянський нагадав, що з нього «хотіли один мільярд за вакцинацію, але треба все-таки мати совість».

    Як відомо, недавно співробітник пошти у Хмельницькому надіслав лист, надрукований на машинці, вимагаючи мільярд євро за можливі ускладнення від вакцинації.

    «Мене ще багато хто звинуватив, що я вважаю антивакцинаторів людьми з низьким IQ? Ну по-перше, не всіх, а тих, хто вірить у Білла Гейтса, 5G та чіпування. А по-друге, вакцину вони звичайно не зробили, а ускладнення, судячи з усього, настали», – написав гендиректор «Укрпошти».

    Напередодні він показав, як у Хмельницькому відділення «Укрпошти» заблокували люди, обурені необхідністю дотримання маскового режиму.

    Нагадаємо, у відділеннях «Укрпошти» за три дні вакцинувалися понад 13 тисяч людей.

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    Теги: здоров'я акція гроші Укрпошта щеплення вакцинація робота Ігор Смілянський премія
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    Гроші за вакцинацію. Керівник «Укрпошти» зробив солодку пропозицію українцям