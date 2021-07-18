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    У техаському аквапарку стався витік хімікатів: 60 людей постраждали

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    Щонайменше 60 людей постраждали при витоку сірчаної кислоти в аквапарку в Техасі - У техаському аквапарку стався витік хімікатів: 60 людей постраждали
    Щонайменше 60 людей постраждали при витоку сірчаної кислоти в аквапарку в Техасі

    В даний час у постраждалих людей спостерігаються незначне проблеми з роздратуванням шкіри і диханням

    Більше 60 чоловік пройшли процедуру знезараження після того, як в аквапарку Hurricane Harbor Splashtown в американському штаті Техас стався витік хімікатів, повідомляє abc13.

    «Те, що починалося як веселий сімейний день, перетворилося на справжній кошмар для багатьох сімей», - сказала в ході прес-конференції суддя округу Харріс Ліна Ідальго.

    За її словами, інцидент стався біля дитячого басейну. Спочатку отруївся один з рятувальників, а потім захворіли ще більше людей. Ідальго уточнила, що після купання в басейні у дітей з'явилися проблеми з диханням.

    В Офісі маршала пожежної охорони округу Харріс уточнили, що в даний час у постраждалих людей спостерігаються незначне проблеми з роздратуванням шкіри і диханням.

    Передбачається, що хімічні речовини є розчином гіпохлориту і 35% -ної сірчаної кислоти.

    Теги: суддя чоловік час
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    У техаському аквапарку стався витік хімікатів: 60 людей постраждали