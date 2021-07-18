У техаському аквапарку стався витік хімікатів: 60 людей постраждали

Щонайменше 60 людей постраждали при витоку сірчаної кислоти в аквапарку в Техасі

В даний час у постраждалих людей спостерігаються незначне проблеми з роздратуванням шкіри і диханням

Більше 60 чоловік пройшли процедуру знезараження після того, як в аквапарку Hurricane Harbor Splashtown в американському штаті Техас стався витік хімікатів, повідомляє abc13.

«Те, що починалося як веселий сімейний день, перетворилося на справжній кошмар для багатьох сімей», - сказала в ході прес-конференції суддя округу Харріс Ліна Ідальго.

За її словами, інцидент стався біля дитячого басейну. Спочатку отруївся один з рятувальників, а потім захворіли ще більше людей. Ідальго уточнила, що після купання в басейні у дітей з'явилися проблеми з диханням.

В Офісі маршала пожежної охорони округу Харріс уточнили, що в даний час у постраждалих людей спостерігаються незначне проблеми з роздратуванням шкіри і диханням.

Передбачається, що хімічні речовини є розчином гіпохлориту і 35% -ної сірчаної кислоти.