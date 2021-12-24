«Ви вбиваєте людей». Лікар Комаровський жорстко посварився із лікаркою-«антивакцинаторкою»

«Кожна бабуся має бути відловлена і вакцинована»

Відомий український лікар та телеведучий Євген Комаровський у прямому етері токшоу «Народ проти» на телеканалі «Україна24» посварився із кандидаткою медичних наук Валентиною Маркевич, розкритикувавши її позицію щодо вакцинації.

Під час етеру Комаровський вкотре наголосив на необхідності вакцинуватися, зокрема для представників старшого покоління українців. «Кожна бабуся має бути відловлена і вакцинована, хоч би як далеко вона втекла, разом із дідусем. Вакцинувати групи ризику обов'язково!», – наголосив медик.

У відповідь на це Валентина Маркевич почала розповідати про нібито небезпечність вакцин та ризики для здоров’я, пов’язані з щепленням.

«Ви у своєму відеозверненні, знаючи, що ми маємо 10% офіційно зафіксованих ускладнень після вакцинації... Як у Німеччині описано, можуть бути неврити, інфаркти, міокардити, тромбози, порушення згортання крові тощо. Все це чітко перераховано, люди розуміють симптоми. Ви виходите на телеканал й офіційно заявляєте: ви не переживете, ви помрете, терміново біжіть вакцинуватися», – наголосила лікарка.

У відповідь на це відомий педіатр звинуватив опонентку в тому, що велика кількість людей, що до неї дослухається, в результаті вирішить не вакцинуватися і поставить цим своє життя під загрозу.

«Ви зараз вбиваєте людей реально! Ви вбиваєте людей!», – обурився Євген Комаровський. Раніше лікар Комаровський розповів, чи безпечно вакцинуватися в ТРЦ і на вокзалах.

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