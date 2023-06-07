Після підриву Каховської ГЕС у чотирьох областях масовий мор риби: МОЗ звернулося до українців

Одна з найбільших загроз при вживанні такої риби – ботулізм

Після підриву Каховській ГЕС, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігається мор риби. Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, адже безпечного способу її приготувати не існує. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мертву рибу або ту, що вмирає, не можна збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати. Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, у т.ч. сушити, в’ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини!» – попередили в МОЗ.

Одна з найбільших загроз при вживанні такої риби – ботулізм. Бактерія, яка його викликає – одна з насильніших відомих біологічних отрут. Відсутність лікування може призвести до паралічу та смерті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В МОЗ нагадали симптоми ботулізму, які включають:

виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль;

зниження чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), «пелена» перед очима;

сухість у роті та горлі, утруднення під час ковтання та мовлення;

блювання, запор і здуття живота;

параліч дихальних м’язів.

При цьому для ботулізму НЕ характерні підвищення температури та втрата свідомості, зауважили в міністерстві.

«Будьте дуже пильними. Якщо ви помітили перші ознаки харчового отруєння, не займайтеся самолікуванням, а терміново зверніться по медичну допомогу до лікарів», – закликали в МОЗ.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків. Поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.