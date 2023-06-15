Грета Тунберг долучилася до українського мітингу через підрив Каховської ГЕС

Під час заходу Тунберг виступила з промовою, в якій засудила дії росіян

Під представництвом ООН у німецькому Бонні українці провели акцію через підрив росіянами Каховської ГЕС

Шведська екоактивістка Грета Тунберг долучилася до акції, яку організували українці під офісом ООН у Бонні на заході Німеччини вимагаючи покарати Росію за екоцид на Херсонщині, а саме підрив Каховської ГЕС. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Грета Тунберг долучилася до акції протесту біля будівлі ООН фото: Анна Чайка

Під час заходу активістка виступила з промовою, в якій засудила дії росіян.

Тунберг зазначила, що люди не повинні просто стояти осторонь і дивитися на злочини російських окупантів та висловила підтримку українцям.

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«Ми підтримуємо вас, ми на вашому боці. Ми бачимо, що відбувається. Погляди всього світу звернені на Україну і на Росію. Ми не збираємося бути спостерігачами, ми не збираємося мовчати. Залишайтеся сильними. Ми солідарні з вами», – сказала дівчина.

Тунберг підкреслила, що скоєні Росією злочини в Україні «потрібно засуджувати», і що світ не повинен дозволити цьому продовжуватися.

Нагадаємо, відома шведська екоактивістка, що виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату Грета Тунберг відреагувала на терористичний акт російських окупантів – підрив Каховської ГЕС, який спричинив справжню екологічну катастрофу на півдні України та спричинив жахливі наслідки для тисяч українських громадян.

До слова, депутати Європейського парламенту засудили підрив росіянами Каховської гідроелектростанції та назвали це воєнним злочином РФ, який матиме наслідки.