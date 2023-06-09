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Які країни допомогли Україні ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Які країни допомогли Україні ліквідовувати наслідки підриву Каховської ГЕС
Гуманітарну допомогу направлено з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції і Норвегії
фото з відкритих джерел

Польща, Естонія та Німеччина передали Україні пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи

У межах Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків ворожого підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє ДСНС.

«Справжні друзі завжди поряд. Європейські колеги підтримують Україну та підсилюють наших рятувальників. Я дякую кожному, хто відразу відреагував на підрив Каховської ГЕС і надіслав гуманітарний конвой для рятувальників. Завдяки вступу до Механізму Цивільного захисту ми працюємо у швидкій взаємодії з європейськими колегами», – сказав голова ДСНС Сергій Крук. 

Польща, Естонія та Німеччина передали Україні пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спецавтомобіль, рефрижератор, генератори, місткості для палива та спецодяг.

Також направлено гуманітарну допомогу з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції і Норвегії. У найкоротші терміни її доставлять в Україну.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

До слова, адміністрація президента США покладає відповідальність на підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) в Україні на РФ, окупаційний контингент якої контролював греблю та цю територію в Херсонській області.

 

Теги: гуманітарна допомога Каховська ГЕС Європа

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