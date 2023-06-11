Як підрив ГЕС вплине на ситуацію з прісною водою у Криму: дані британської розвідки

Невдовзі вода може перестати надходити до півострова

Кримський півострів можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води після руйнування російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Про це повідомило міноборони Британії.

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Зазначається, що внаслідок підриву ГЕС обміліло Каховське водосховище, звідки надходить вода у Північно-Кримський канал. За оцінками британської розвідки, невдовзі вода перестане потрапляти до півострова, що погіршить доступ до прісної води на півдні Херсонщини та півночі Криму.

«Однак російська влада, швидше за все, задовольнить нагальні потреби населення за допомогою водосховищ, обмежень води, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з Росії», – припускає міноборони.

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Водночас жителям окупованих росіянами територій загрожує санітарна криза з підвищеним ризиком захворювань, що передаються через воду, зауважила розвідка.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За п'ять годин вода дісталася критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Підтопленими станом на ранок 11 червня залишаються 32 деокуповані населені пункти. У воді – 3 784 оселі. Вода потроху відступає, рівень наразі становить чотири метри 19 сантиметрів.

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

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Як заявила ООН, росіяни не дають допомогти населенню лівого берега Херсонської області. Окупанти не дають представникам перейти через лінію фронту.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю.