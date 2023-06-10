В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять

В Олешках евакуювали не всіх жителів із затоплених будинків

Окупанти забрали човен у волонтерів, які збирали людей з дахів, і вивозять на ньому майно

У тимчасово окупованих Олешках евакуювали не всіх жителів із затоплених будинків. Люди все ще чекають на порятунок, перебуваючи на дахах. Про ситуацію у місті «Суспільному» розповів мер Євген Рищук.

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За його словами, російські військові займаються мародерством, а не евакуацією людей з підконтрольних їм затоплених територій.

«З'явилася інформація зараз, що орки забрали човен у волонтерів, які збирали людей з дахів, і просто на цьому човні вивозять майно з двоповерхових будинків. Вони просто кинули людей і займаються мародерством. В одному із сіл, де було підтоплення, росіяни відійшли, а вчора ввечері з'явилася інформація, що дуже багато зайшло російських військових в село Підстепне. Грабують», – сказав Євген Рищук.

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Люди, яким вдалось перебратись на суходіл, перебувають у приміщеннях школи і лікарні у середмісті. Зараз в них закінчуються продукти та вода.

«Якщо ще вчора брали воду зі свердловин, кип’ятили і видавали людям, то надвечір вже пішла брудна вода. У місцевих пабліках повідомляють про випадки отруєння. Але головний лікар говорить, що мають запас антибіотиків й інших медикаментів», – сказав Євген Рищук.

У затоплених внаслідок руйнації Каховської ГЕС селах Тягинської громади Бериславського району рівень води впав на 2, 26 метри, за минулу добу – на 55 сантиметри. Водночас в Інгульці вода піднялась на 6 метрів, внаслідок чого продовжується підтоплення сіл, розташованих на берегах річки.

Нагадаємо, тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині затоплені на 90% після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Місцевим жителям окупанти не дозволяють вибратися із міста самостійно.

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Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.