Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять

Надія Карбунар
glavcom.ua
В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять
В Олешках евакуювали не всіх жителів із затоплених будинків
фото: t.me/khersonoleshky

Окупанти забрали човен у волонтерів, які збирали людей з дахів, і вивозять на ньому майно

У тимчасово окупованих Олешках евакуювали не всіх жителів із затоплених будинків. Люди все ще чекають на порятунок, перебуваючи на дахах. Про ситуацію у місті «Суспільному» розповів мер Євген Рищук.

За його словами, російські військові займаються мародерством, а не евакуацією людей з підконтрольних їм затоплених територій.

В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять фото 1

«З'явилася інформація зараз, що орки забрали човен у волонтерів, які збирали людей з дахів, і просто на цьому човні вивозять майно з двоповерхових будинків. Вони просто кинули людей і займаються мародерством. В одному із сіл, де було підтоплення, росіяни відійшли, а вчора ввечері з'явилася інформація, що дуже багато зайшло російських військових в село Підстепне. Грабують», – сказав Євген Рищук.

В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять фото 2

Люди, яким вдалось перебратись на суходіл, перебувають у приміщеннях школи і лікарні у середмісті. Зараз в них закінчуються продукти та вода.

«Якщо ще вчора брали воду зі свердловин, кип’ятили і видавали людям, то надвечір вже пішла брудна вода. У місцевих пабліках повідомляють про випадки отруєння. Але головний лікар говорить, що мають запас антибіотиків й інших медикаментів», – сказав Євген Рищук.

У затоплених внаслідок руйнації Каховської ГЕС селах Тягинської громади Бериславського району рівень води впав на 2, 26 метри, за минулу добу – на 55 сантиметри. Водночас в Інгульці вода піднялась на 6 метрів, внаслідок чого продовжується підтоплення сіл, розташованих на берегах річки.

Нагадаємо, тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині затоплені на 90% після підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Місцевим жителям окупанти не дозволяють вибратися із міста самостійно.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Читайте також: 

Теги: лікар отруєння продукти військові майно росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінку з дітьми евакуювали до Херсона
ЗСУ врятували сім'ю із затопленого будинку в Олешках (відео)
8 червня, 00:50
Росіяни не випускають людей з підтоплених населених пунктів
В Олешках є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС – мер
7 червня, 21:09
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Олешки затоплені на 90% – мер
8 червня, 08:11

Події в Україні

«Байдужість, яка заохочує терористів»: Зеленський про реакцію світу на підрив ГЕС
«Байдужість, яка заохочує терористів»: Зеленський про реакцію світу на підрив ГЕС
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив про бойові зіткнення та значні втрати окупантів
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив про бойові зіткнення та значні втрати окупантів
Відпустка для військових: Рада збільшила термін
Відпустка для військових: Рада збільшила термін
В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять
В окупованих Олешках люди чекають порятунку на дахах, доки росіяни мародерять
Участь Буданова в спецопераціях: розвідка повідомила деталі
Участь Буданова в спецопераціях: розвідка повідомила деталі
Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»
Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
66K
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
61K
«Треба бути розлюченими». Як українська армія штурмує окопи росіян
20K
Безсмертний пояснив наслідки підриву ГЕС для Путіна
9568
Мешканці окупованих територій почали палити російські прапори (відео)
8934
У Криму прогриміли потужні вибухи

Новини

Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Сьогодні, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Сьогодні, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Сьогодні, 05:22
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години
Сьогодні, 03:21

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту