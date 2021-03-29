Чи можна щеплюватися двома різними вакцинами? Пояснення епідеміолога

Поки що в Україні роблять щеплення лише вакциною індійського виробництва CoviShield

Україна отримала вакцину компанії AstraZeneca і вакцину CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech

Щеплення однієї людини вакцинами різних виробників можливе за умови їхньої однотипності в екстрених випадках.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомила головний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград.

«Я не маю інформації про можливість використання іншої за типом вакцини. У досвіді попередніх років бувало, що використовували однотипні вакцини різних виробників, хоча це було в екстрених випадках», – сказала епідеміолог.

Виноград підкреслила, що вакцини CoviShield та CoronaVac, які доступні в Україні, є різними за типом.

Вакцина CoviShield – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca.

Вакцина CoronaVac, яка розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, є інактивованою вакциною.

Як повідомлялося, в Україні вакциновано від Covid-19 198465 осіб, за добу 28 березня було щеплено 1 585 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. За його словами, однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти, зокрема щодо роботи пунктів вакцинації.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз. Вакцина ще має пройти лабораторний контроль.

Степанов заявив, що Україна може укласти договори на постачання вакцин від американського виробника.

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