Як поповнити організм магнієм та врятуватися від стресу – поради дієтологині

Чудодійні властивості мінералу «запаковані» не лише у пігулках

Лікарі досить часто радять пацієнтам пропити комплекс вітамінів із вмістом магнію, аби врятуватися від стресового стану. Є й такі пацієнти, що купують подібні препарати без рекомендацій спеціалістів й вживають їх «про всяк випадок», – пише дієтологиня Світлана Фус.

Насправді ж, не варто викидати гроші на магній в пігулках, коли є простіші й дешевші способи поповнити організм корисним мінералом. Він міститься у продуктах харчування, які доступні усім українцям. Але перед тим, як дізнатися, які є природні джерела мінералу, варто вивчити, що за «фрукт», цей магній.

Мінерал Mg або магній бере участь в більш ніж 300 метаболічних реакціях в організмі. «Mg бере участь в синтезі білків, сприяє підтримці здоров'я кісток і зубів, а також регулює процес ділення клітин. Він сприяє підтримці психологічних функцій (пам'ять, мова, мислення, увага і т. д.). Цим, зокрема, пояснюється його «антистресова» дія», – дописує спеціалістка. Приплив енергії, стабільний артеріальний тиск, розслаблення м'язів та передача нервових імпульсів – це те, що ми відчуваємо, коли мінералу достатньо у нашому організмі. Якщо магнію бракує, відчувається втрата сил при мінімальному навантаженні, апатія, безсоння, збої роботи серця, головні болі.

У жінок дефіцит магнію впливає й на перебіг менструації, наприклад, може викликати посилені больові відчуття. Без достатньої кількості магнію все більше випадає волосся, псуються нігті. І це лише те, що ми бачимо. Але функцій у магнію набагато більше.

Одна з найважливіших функцій у жінок – репродуктивність. У цьому магній забезпечує нормальному перебігу вагітності. Він дає сигнали, коли процес виношування плоду йде неправильно. Попереджає підвищення тонусу матки та ймовірність викидня.

«Добова потреба в магнії становить 400-420 мг для чоловіків старше 19 років і 310-320 для жінок (і треба додати ще 40 мг вагітним для здорового розвитку плоду)», – пише Світлана Фус.

Щоб цю потребу задовольнити, можна, звичайно, піти простим шляхом – придбати препарат, що містить достатню кількість мінералу. А можна пошукати магній у звичних продуктах харчування і підлаштувати своє меню. Для початку, додаємо до раціону цільнозернову випічку. Варто звернути увагу й на овочі, які мають темно-зелене листя. Він бере участь в утворенні зеленого пігменту рослин, тому у таких продуктах магнію достатньо.

Морепродукти та морська капуста теж мають зайняти чинне місце в меню, оскільки страви з них допоможуть задовольнити потребу в магнії. Єдине екзотичне, що містить багато мінаралу, – це равлики.

Горіхи, бобові, нешліфований рис, горіхи, сухофрукти, риба та м'ясо – теж «домівки» для магнію, який нам потрібен.

Табу варто накласти на солодкі газовані напої з вмістом фосфору, вживання яких призводить до втрати корисного мінералу. «Надмірне вживання кави, консервованих і оброблених продуктів, де вміст магнію втрачається наполовину, впливає на забезпечення магнієм організму», – попереджає дієтологиня.

Спосіб і ритм життя, у якому ми живемо, часто призводить до втрати магнію. Фаст-фуд, оброблені продукти швидкого приготування, психологічне напруження – все це тисне на організм. Якщо робота, загалом, сидяча, а надмірне вживання жирної їжі – норма, така людина ризикує стати «сердечником», тобто отримати проблеми із серцево-судинною системою.

Щоб не було проблем зі здоров'ям, а сон був міцним та спокійним, харчування має бути різноманітним та з достатньою кількість продуктів рослинного походження. А спосіб життя – активним, додає Світлана Фус.

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