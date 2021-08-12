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    Як поповнити організм магнієм та врятуватися від стресу – поради дієтологині

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    Морепродукти та морська капуста мають зайняти чинне місце в меню - Як поповнити організм магнієм та врятуватися від стресу – поради дієтологині
    Морепродукти та морська капуста мають зайняти чинне місце в меню
    Фото з відкритих джерел

    Чудодійні властивості мінералу «запаковані» не лише у пігулках

    Лікарі досить часто радять пацієнтам пропити комплекс вітамінів із вмістом магнію, аби врятуватися від стресового стану. Є й такі пацієнти, що купують подібні препарати без рекомендацій спеціалістів й вживають їх «про всяк випадок», – пише дієтологиня Світлана Фус.

    Насправді ж, не варто викидати гроші на магній в пігулках, коли є простіші й дешевші способи поповнити організм корисним мінералом. Він міститься у продуктах харчування, які доступні усім українцям. Але перед тим, як дізнатися, які є природні джерела мінералу, варто вивчити, що за «фрукт», цей магній.

    Мінерал Mg або магній бере участь в більш ніж 300 метаболічних реакціях в організмі. «Mg бере участь в синтезі білків, сприяє підтримці здоров'я кісток і зубів, а також регулює процес ділення клітин. Він сприяє підтримці психологічних функцій (пам'ять, мова, мислення, увага і т. д.). Цим, зокрема, пояснюється його «антистресова» дія», – дописує спеціалістка. Приплив енергії, стабільний артеріальний тиск, розслаблення м'язів та передача нервових імпульсів це те, що ми відчуваємо, коли мінералу достатньо у нашому організмі. Якщо магнію бракує, відчувається втрата сил при мінімальному навантаженні, апатія, безсоння, збої роботи серця, головні болі.

    У жінок дефіцит магнію впливає й на перебіг менструації, наприклад, може викликати посилені больові відчуття. Без достатньої кількості магнію все більше випадає волосся, псуються нігті. І це лише те, що ми бачимо. Але функцій у магнію набагато більше.

    Одна з найважливіших функцій у жінок репродуктивність. У цьому магній забезпечує нормальному перебігу вагітності. Він дає сигнали, коли процес виношування плоду йде неправильно. Попереджає підвищення тонусу матки та ймовірність викидня.

    «Добова потреба в магнії становить 400-420 мг для чоловіків старше 19 років і 310-320 для жінок (і треба додати ще 40 мг вагітним для здорового розвитку плоду)», пише Світлана Фус.

    Щоб цю потребу задовольнити, можна, звичайно, піти простим шляхом придбати препарат, що містить достатню кількість мінералу. А можна пошукати магній у звичних продуктах харчування і підлаштувати своє меню. Для початку, додаємо до раціону цільнозернову випічку. Варто звернути увагу й на овочі, які мають темно-зелене листя. Він бере участь в утворенні зеленого пігменту рослин, тому у таких продуктах магнію достатньо.

    Морепродукти та морська капуста теж мають зайняти чинне місце в меню, оскільки страви з них допоможуть задовольнити потребу в магнії. Єдине екзотичне, що містить багато мінаралу, – це равлики.

    Горіхи, бобові, нешліфований рис, горіхи, сухофрукти, риба та м'ясо теж «домівки» для магнію, який нам потрібен.

    Табу варто накласти на солодкі газовані напої з вмістом фосфору, вживання яких призводить до втрати корисного мінералу. «Надмірне вживання кави, консервованих і оброблених продуктів, де вміст магнію втрачається наполовину, впливає на забезпечення магнієм організму», попереджає дієтологиня.

    Спосіб і ритм життя, у якому ми живемо, часто призводить до втрати магнію. Фаст-фуд, оброблені продукти швидкого приготування, психологічне напруження все це тисне на організм. Якщо робота, загалом, сидяча, а надмірне вживання жирної їжі норма, така людина ризикує стати «сердечником», тобто отримати проблеми із серцево-судинною системою.

    Щоб не було проблем зі здоров'ям, а сон був міцним та спокійним, харчування має бути різноманітним та з достатньою кількість продуктів рослинного походження. А спосіб життя активним, додає Світлана Фус.

    Раніще експертка назвала обов'язковий продукт харчування в раціоні.

    Теги: продукти харчування овочі Світлана Фус
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    Як поповнити організм магнієм та врятуватися від стресу – поради дієтологині