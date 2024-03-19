Землю накриє «каньйон вогню»: що відомо про магнітну бурю у найближчі дні

У найближчі дні очікується підвищення сонячної активності

Найближчими днями нашу планету накриє магнітна буря червоного рівня. За прогнозами експертів, індекс К сягне 5 рівня і триватиме два дні, 20 та 21 березня 2024 року, пише Meteoagent.

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Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

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Магнітня буря у найбличжі дні

«Каньйон вогню», який з'явився на Сонці, 17 березня випустив у бік Землі корональний викид маси (КВМ). Він може зачепити магнітне поле нашої планети, спричинивши магнітну бурю, повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather.

Також зазначається, що за даними супутникових систем NOAA, TESIS і міжнародних метеорологічних лабораторій магнітна буря K-індексу 5 накриє Землую 20 березня 2024 року. Ця буря триватиме два дні – 20-21 березня. 22 березня магнітосфера стане спокійною.

Землю накриє потужна магнітна буря

20-21 березня очікується буря невеликої сили, але можливе безсоння та головний біль.

очікується буря невеликої сили, але можливе безсоння та головний біль. 27-28 березня передбачаються буря середньої сили, яка може викликати перепад тиску. Це може вплинути на загальне самопочуття та потребувати додаткових заходів безпеки для людей із проблемами артеріального тиску.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур

Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.

Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.

Пити трав’яні чаї та багато води.

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.

Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.

Уникати конфліктів, стресових ситуацій.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.

Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

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