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Найпопулярніші сири з пліснявою на межі зникнення: вчені пояснили чому

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Найпопулярніші сири з пліснявою на межі зникнення: вчені пояснили чому
Науковці сподіваються, що технології допоможуть створювати сири в нових реаліях.
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Камамбер і брі виробляють за допомогою одного типу плісняви

Для гурманів сири брі та камамбер – делікатеси, а от для вчених та біологів – це ціла екосистема, що складається з певного набору грибів і бактерій, здатних перетворити молочні жири та білки на сотні різних сполук. Проте, наразі камамбер та брі знаходяться на межі вимирання, а точніше ті мікроорганізми, які його створюють. Про це повідомляє The Washington Post.

Камамбер і брі виробляють за допомогою одного типу плісняви: Penicillium camemberti, який надає їм білий відтінок, пухнасту оболонку й запах. У 1950-х роках він став «золотим стандартом» – інші штами, які забарвлювали їх у відтінки синього, помаранчевого і зеленого кольорів, були забраковані.

Залежність виробництва сирів від плісняви одного виду може стати причиною їхнього зникнення, вважають вчені. Річ у тім, що цей штам втратив можливість до розмноження. Наразі Penicillium camemberti доводиться клонувати, а це означає, що кожен сир виробляється з генетично ідентичного штаму. Відсутність різноманітності робить його вразливими для патогенів або інших змін навколишнього середовища: кожна пліснява є копією іншої, тож одна хвороба може знищити цілу популяцію Penicillium camemberti.

Водночас науковці сподіваються, що технології допоможуть створювати сири в нових реаліях, зокрема завдяки іншим видам плісняви.

Зауважимо, деякі сири можуть викликати мігрень. Йдеться про чедер, брі, блакитний та швейцарський сир, горгонзолу, пармезан, моцарелу, англійський стілтон і мюнстер.

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Теги: вчені продукти

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