Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Неможливо РЕБ поставити на кожного солдата. По-хорошому нам доведеться просто піти під землю…»

Якщо попередній рік був епохою БПЛА, то наступний пройде під егідою штучного інтелекту – наземних роботів. Таку заяву зробив фахівець з радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов в інтерв'ю «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Бескрестнова, FPV-дрони вже нікуди не зникнуть, і надалі як Україна, так і Росія теоретично зможуть закрити системами РЕБ кожен свою країну, щоб дрони не могли орієнтуватися у просторі. Саме в такий момент проявить себе штучний інтелект.

«Дрон буде летіти на далекі відстані, знаходячи відмітки на землі, чіплятися за них і будувати таким чином маршрут. Така система використовується у крилатих ракетах, які теж можуть літати за знімками місцевості, аналізуючи її. Але тут є єдина проблема – така система працює тільки в денний час, а вночі орієнтуватися буде важко. Звісно, буде складніше пролітати та атакувати, але це ніколи не закінчиться», – пояснює військовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бескрестнов наголошує, що у росіян рік тому було достатньо FPV, аби атакувати українську техніку. Проте зараз вже триває атака окопів та особового складу. Фахівець з радіоелектронної боротьби вважає, що за чотири-п'ять місяців росіяни зможуть атакувати кожного українського солдата на полі бою. Відповідно, військові не зможуть покинути окопи ні вдень, ні вночі.

«Звісно, і ми нарощуємо виробництво FPV і також змусимо росіян піти під землю. Я зараз питаю своїх військових колег, великих начальників: який у вас є план за чотири місяці? Неможливо ж РЕБ поставити на кожного солдата. По-хорошому нам доведеться просто піти під землю з якимись короткими вилазками на поверхню, аби дрон за хвилину не встиг тебе знайти і знищити», – розповідає Бескрестнов.

Військовий наголосив, що такий сценарій зараз спостерігається в Кринках, де українські морпіхи працюють під землею, а варто їм вийти на вулицю – їх атакують російські FPV цілодобово.

Тож, на думку Бескрестнова, саме наземні роботи можуть радикально змінити хід війни. Адже коли в найближчому майбутньому Україна стикнеться з ризиком втратити піхоту, доведеться діяти на поверхні роботами чи роботизованими платформами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вони будуть замість нас переміщатися, перевозити боєприпаси, продукти, евакуювати поранених з поля бою, поки люди сидітимуть під землею. Відповідно ми на цих роботів ставимо кулемети, гранатомети – і вони йдуть у бій, на мінні поля і так далі. Якщо у нас попередній рік був епохою БПЛА, то наступний пройде під егідою цих наземних роботів», – заявляє військовий.

За словами експерта, це класичний варіант, коли оператори роботів зможуть перебувати на віддалених відстанях. В української армії вже навіть є тестові проєкти, коли невеликі групи керують віддалено БПЛА.

Окремо військовий акцентував увагу на тому, що закордонні військові концерни приїжджають до України вчитися та намагаються з’ясувати, які напрацювання є найбільш ефективними.

«Коли мене питають, чому партнери не допомагають нам РЕБом, то, вибачте, жодні партнери у світі не були готові до того, що його знадобиться настільки багато і швидко. У тих же США нема просто комплексів таких у великій кількості – у комерційних виробників був тільки РЕБ проти дронів типу Mavic, і увесь він був спрямований проти тероризму, аби дрон не залетів на якусь підстанцію, не скинув щось чи не викрав комерційну таємницю», – пояснив Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Також спеціаліст додав, що партнери часто не поставляють Україні техніку лише з причини її відсутності. Адже навіть РЕБ – це сучасне обладнання, ціна якого починається від пів мільйона доларів, а не техніка та боєприпаси 70-90-х років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, російські війська вже почали застосовувати технології, про які експерти попереджали зовсім недавно. У російських дронів зараз з’являються системи самонаведення з машинним зором.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей.

Читайте також: Сергій «Флеш»: Попередній рік війни був епохою БПЛА, наступний – наземних роботів