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Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
Що після дронів? Військовий експерт радить Україні готуватися до наступного технологічного етапу війни
На думку військового, саме наземні роботи можуть радикально змінити хід війни
фото: army-technology.com

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Неможливо РЕБ поставити на кожного солдата. По-хорошому нам доведеться просто піти під землю…»

Якщо попередній рік був епохою БПЛА, то наступний пройде під егідою штучного інтелекту – наземних роботів. Таку заяву зробив фахівець з радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов в інтерв'ю «Главкому».

За словами Бескрестнова, FPV-дрони вже нікуди не зникнуть, і надалі як Україна, так і Росія теоретично зможуть закрити системами РЕБ кожен свою країну, щоб дрони не могли орієнтуватися у просторі. Саме в такий момент проявить себе штучний інтелект.

«Дрон буде летіти на далекі відстані, знаходячи відмітки на землі, чіплятися за них і будувати таким чином маршрут.  Така система використовується у крилатих ракетах, які теж можуть літати за знімками місцевості, аналізуючи її. Але тут є єдина проблема – така система працює тільки в денний час, а вночі орієнтуватися буде важко. Звісно, буде складніше пролітати та атакувати, але це ніколи не закінчиться», – пояснює військовий.

Бескрестнов наголошує, що у росіян рік тому було достатньо FPV, аби атакувати українську техніку. Проте зараз вже триває атака окопів та особового складу. Фахівець з радіоелектронної боротьби вважає, що за чотири-п'ять місяців росіяни зможуть атакувати кожного українського солдата на полі бою. Відповідно, військові не зможуть покинути окопи ні вдень, ні вночі.

«Звісно, і ми нарощуємо виробництво FPV і також змусимо росіян піти під землю. Я зараз питаю своїх військових колег, великих начальників: який у вас є план за чотири місяці? Неможливо ж РЕБ поставити на кожного солдата. По-хорошому нам доведеться просто піти під землю з якимись короткими вилазками на поверхню, аби дрон за хвилину не встиг тебе знайти і знищити», – розповідає Бескрестнов.

Військовий наголосив, що такий сценарій зараз спостерігається в Кринках, де українські морпіхи працюють під землею, а варто їм вийти на вулицю – їх атакують російські FPV цілодобово. 

Тож, на думку Бескрестнова, саме наземні роботи можуть радикально змінити хід війни. Адже коли в найближчому майбутньому Україна стикнеться з ризиком втратити піхоту, доведеться діяти на поверхні роботами чи роботизованими платформами. 

«Вони будуть замість нас переміщатися, перевозити боєприпаси, продукти, евакуювати поранених з поля бою, поки люди сидітимуть під землею. Відповідно ми на цих роботів ставимо кулемети, гранатомети – і вони йдуть у бій, на мінні поля і так далі. Якщо у нас попередній рік був епохою БПЛА, то наступний пройде під егідою цих наземних роботів», – заявляє військовий.

За словами експерта, це класичний варіант, коли оператори роботів зможуть перебувати на віддалених відстанях. В української армії вже навіть є тестові проєкти, коли невеликі групи керують віддалено БПЛА.

Окремо військовий акцентував увагу на тому, що закордонні військові концерни приїжджають до України вчитися та намагаються з’ясувати, які напрацювання є найбільш ефективними. 

«Коли мене питають, чому партнери не допомагають нам РЕБом, то, вибачте, жодні партнери у світі не були готові до того, що його знадобиться настільки багато і швидко. У тих же США нема просто комплексів таких у великій кількості – у комерційних виробників був тільки РЕБ проти дронів типу Mavic, і увесь він був спрямований проти тероризму, аби дрон не залетів на якусь підстанцію, не скинув щось чи не викрав комерційну таємницю», – пояснив Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Також спеціаліст додав, що партнери часто не поставляють Україні техніку лише з причини її відсутності. Адже навіть РЕБ – це сучасне обладнання, ціна якого починається від пів мільйона доларів, а не техніка та боєприпаси 70-90-х років.

Нагадаємо, російські війська вже почали застосовувати технології, про які експерти попереджали зовсім недавно. У російських дронів зараз з’являються системи самонаведення з машинним зором.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей.

Читайте також: Сергій «Флеш»: Попередній рік війни був епохою БПЛА, наступний – наземних роботів

Теги: росія продукти військові технології Україна боєприпаси штучний інтелект росіяни

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