Через що у світі може статись нова пандемія? Науковці дали неочікувану відповідь

Вчені звузили коло вірусів, через які у світі може відбутись нова пендемія

Вчені із Шотландії вважають, що 70 вірусів у світі можуть спричинити нову пандемію

Вчені Единбурзького університету вивчили 743 різних сімейства вірусів і дійшли висновку, що 70 із них можуть спровокувати наступну пандемію. Про це пише видання Daily Star.

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Дослідники виявили, що більшість найнебезпечніших збудників інфекцій поширюються серед людей та еволюціонують окремо від вірусів тварин. Вони вважають, що результати роботи також допоможуть з'ясувати причини хвороби X, про яку регулярно попереджає Всесвітня організація охорони здоров'я.

«З потенційно величезної кількості вірусів ссавців та птахів, які існуть, нам слід сконцентруватися на тих, які пов'язані з існуючими людськими вірусами з епідемічним потенціалом. Таке дослідження значно звужує пошук наступної «хвороби X», – розповів завкафедрою епідеміології інфекційних захворювань Единбурзького університету професор Марк Вулхаус.

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Згідно з результатами дослідження, нові людські віруси з епідемічним потенціалом пов'язані з іншими вірусами, що передаються людині. Вчені зауважили, що віруси, що передаються від людини до людини, та патогени, якими можна заразитися від тварин, розвиваються окремо. При цьому виявляється все більше вірусів, що виникають поза людським середовищем, і шляхом їхнього відсіву дослідники мають намір звузити список вірусів із найбільшим потенціалом пандемії серед людей.

До слова, німець рекордну кількість разів щепився від коронавірусу «з особистих причин». 62-річний німець зробив 217 щеплень від коронавірусу за 29 місяців, не маючи ознак захворювання на Covid-19 та не виявляючи жодних побічних ефектів.