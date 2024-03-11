Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Через що у світі може статись нова пандемія? Науковці дали неочікувану відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Через що у світі може статись нова пандемія? Науковці дали неочікувану відповідь
Вчені звузили коло вірусів, через які у світі може відбутись нова пендемія
фото із відкритих джерел

Вчені із Шотландії вважають, що 70 вірусів у світі можуть спричинити нову пандемію

Вчені Единбурзького університету вивчили 743 різних сімейства вірусів і дійшли висновку, що 70 із них можуть спровокувати наступну пандемію. Про це пише видання Daily Star.

Дослідники виявили, що більшість найнебезпечніших збудників інфекцій поширюються серед людей та еволюціонують окремо від вірусів тварин. Вони вважають, що результати роботи також допоможуть з'ясувати причини хвороби X, про яку регулярно попереджає Всесвітня організація охорони здоров'я.

«З потенційно величезної кількості вірусів ссавців та птахів, які існуть, нам слід сконцентруватися на тих, які пов'язані з існуючими людськими вірусами з епідемічним потенціалом. Таке дослідження значно звужує пошук наступної «хвороби X», – розповів завкафедрою епідеміології інфекційних захворювань Единбурзького університету професор Марк Вулхаус.

Згідно з результатами дослідження, нові людські віруси з епідемічним потенціалом пов'язані з іншими вірусами, що передаються людині. Вчені зауважили, що віруси, що передаються від людини до людини, та патогени, якими можна заразитися від тварин, розвиваються окремо. При цьому виявляється все більше вірусів, що виникають поза людським середовищем, і шляхом їхнього відсіву дослідники мають намір звузити список вірусів із найбільшим потенціалом пандемії серед людей.

До слова, німець рекордну кількість разів щепився від коронавірусу «з особистих причин». 62-річний німець зробив 217 щеплень від коронавірусу за 29 місяців, не маючи ознак захворювання на Covid-19 та не виявляючи жодних побічних ефектів.

Читайте також: Вчені виявили новий варіант Covid-19, який їх занепокоює
Теги: здоров'я Шотландія чоловік вірус ВООЗ хвороба вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Галкін проживав у Покровську
Захисника, який два роки був у російському полоні, збила машина
9 лютого, 17:56
Росія вдарила по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина
Росія вдарила по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина
15 лютого, 22:15
Тіло чоловіка виявили румунські прикордонники
Прикордонники на березі річки знайшли тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії
7 лютого, 23:05
Озброєна жінка відкрила вогонь у церкві США
Американка влаштувала стрілянину у церкві: є постраждалі
12 лютого, 07:02
Окупанти вгатили авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці
Росіяни влучили по базі відпочинку Харківщини, атаки на Нікопольщину: ситуація в регіонах
9 лютого, 09:36
Солдат Микола Ірзайкін помер внаслідок гострої легенево-серцевої недостатності
У Тернополі військовий помер на дев’ятий день після мобілізації: у ТЦК назвали причину
11 лютого, 19:04
За даними слідства, фігуранткою виявилась мешканка регіону, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
23 лютого, 11:30
На Сумщині внаслідок обстрілу зруйновано чотири приватні житлові будинки, пошкоджено гараж
Влучання в фермерське господарство Харківщини, на Нікопольщині пошкоджений ліцей: ситуація в регіонах
27 лютого, 10:15
Російська співачка написала цю пісню разом з відомим російським композитором Костянтином Губіним, який говорив про контракт зі співачкою ще у 2022 році
Пугачова вперше за довгий час випустила пісню, яку написала з композитором-путіністом
5 березня, 17:06

Соціум

Глава УГКЦ Святослав у Нью-Йорку дав пораду тим, хто не вірить у перемогу України (відео)
Глава УГКЦ Святослав у Нью-Йорку дав пораду тим, хто не вірить у перемогу України (відео)
Які українці шукають житло у Польщі? Опитування продемонструвало, що змінилось
Які українці шукають житло у Польщі? Опитування продемонструвало, що змінилось
Євростат повідомив, яка кількість українців користується тимчасовим захистом у ЄС
Євростат повідомив, яка кількість українців користується тимчасовим захистом у ЄС
Через що у світі може статись нова пандемія? Науковці дали неочікувану відповідь
Через що у світі може статись нова пандемія? Науковці дали неочікувану відповідь
Росія виготовляє втричі більше снарядів, ніж США та ЄС можуть надіслати Україні – CNN
Росія виготовляє втричі більше снарядів, ніж США та ЄС можуть надіслати Україні – CNN
Окупанти заявили про атаку безпілотників у двох областях
Окупанти заявили про атаку безпілотників у двох областях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
52K
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
30K
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
21K
ЗСУ розповіли про долю британських танків на полі бою
11K
На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
11K
Керував Дніпропетровською областю з паспортом Ізраїля. Адвокати Коломойського витягнули «козир»

Новини

Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Сьогодні, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Вчора, 05:25

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua