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    Дієтологиня назвала обов'язковий продукт, який повинен бути в раціоні кожного

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    Курятина &ndash; джерело білка та корисних жирів, стверджує дієтологиня - Дієтологиня назвала обов'язковий продукт, який повинен бути в раціоні кожного
    Курятина – джерело білка та корисних жирів, стверджує дієтологиня
    Фото: pixabay

    Корисними вважаються м'ясні продукти з низьким вмістом жиру

    Курятина – це саме той різновид м'яса, який має бути у раціоні кожного. Особливо корисною вона є для дітей, адже має достатню кількість білка та корисні жири. Про це розповіла дієтологиня Світлана Фус, пише видання НВ.

    З її слів, третина раціону має складатися із продуктів тваринного походження, а це молочні продукти, яйця, риба та м'ясо, зокрема, куряче. Найцінніше у ньому – білок. Людина вагою 70 кг потребує майже 50 грамів білка. В 100 грамах м'яса курки його міститься до половини необхідної норми.

    Переваги такого різновиду м'яса ще й у тому, що воно містить більше ненасичених жирів (70%) ніж насичених (30%). Бульйон з курячої грудки рекомендують вживати для зміцнення та відновлення організму після хвороб. Також у ньому значно менше холестерину.

    Варто згадати й про вітаміни та мінерали. Серед таких у продукті - вітаміни В5, В6, В12, РР, холін і біотин, кобальт, цинк, хром і селен.

    Зазначимо, американські вчені з Дюкського університету проаналізували харчову цінність м’яса і зробили важливе зауваження для його шанувальників.

    Раніще вчені Харбінського медичного університету повідомили, що здорове харчування включає в себе не тільки вживання правильних продуктів, але і їх грамотний розподіл протягом дня.

    До слова, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про те, чи існує взаємозв'язок між харчуванням і ризиком розвитку онкологічних захворювань.

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    Теги: продукти харчування риба Світлана Фус
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    Дієтологиня назвала обов'язковий продукт, який повинен бути в раціоні кожного