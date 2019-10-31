Чоловіка, який 47 тисяч разів телефонував у «швидку», помістили до психлікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом кожної доби зловмисник дзвонив до «швидкої допомоги» від 100 до 1000 разів

Упродовж 104 днів 30-річний мешканець Краматорська здійснив зі свого мобільного телефону 46 968 дзвінків на номер «103»

Суд задовольнив клопотання Краматорської місцевої прокуратури щодо застосування примусових заходів медичного характеру до чоловіка, чиї умисні протиправні дії призвели до тимчасового порушення діяльності Станції швидкої медичної допомоги Краматорська.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 1 жовтня 2018 року по 12 лютого 2019 року, упродовж 104 днів, 30-річний мешканець Краматорська, до якого у лютому 2015 року застосовано судом примусові заходи медхарактеру за крадіжку та легке тілесне ушкодження, здійснив зі свого мобільного телефону 46 968 дзвінків на номер «103».

Протягом кожної доби зловмисник дзвонив до «швидкої допомоги» від 100 до 1000 разів, при цьому не тільки відволікаючи фельдшерів від професійної діяльності, але й висловлюючи на їхню адресу грубі цинічні образи. Так званим рекордом зухвалої поведінки чоловіка стало 1618-разове телефонування на номер «103», здійснене 25 січня 2019 року.

Оперативним шляхом правоохоронцям вдалось припинити телефонне знущання над працівниками медичної установи.

Ураховуючи те, що вказана особа вчинила суспільно небезпечне діяння, будучи неосудною внаслідок наявного, підтвердженого висновками судово-психіатричної експертизи, психічного захворювання, прокуратура звернулась до суду з клопотанням про застосування до неї примусових заходів медичного характеру. За ухвалою суду, чоловіка госпіталізовано до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

До слова, нещодавно Дніпровський районний суд Києва прийняв рішення помістити підозрюваного у серійних нападах на громадян у психіатричний заклад.