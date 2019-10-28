У мережі показали унікальний кабель для всіх гаджетів



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Всього в InCharge чотири різних інтерфейси: USB, USB-C, Lightning, MicroUSB

InCharge 6 - це невеликий кабель, у якого шість роз'ємів

Швейцарська команда Rolling Square створила простий до геніальності портативний кабель InCharge 6.

InCharge 6 - це невеликий кабель, у якого цілих шість роз'ємів. Це дозволяє носити з собою лише предмет розміром із запальничку, маючи при цьому можливість зарядити всі свої пристрої.

Це чудовий вихід для тих, хто любить багато подорожувати, або ж має купу гаджетів з різноманітними роз'ємами для зарядки.

Всього в InCharge чотири різних інтерфейси: USB, USB-C, Lightning, MicroUSB. Такого набору цілком достатньо для повсякденних потреб практично будь-якої людини.

Кабель вміє не тільки заряджати прилади, але і синхронізувати і навіть передавати заряд від одного пристрою до багатьох інших. З

Звучить дуже круто, але ціна здивує ще більше. На відміну від багатьох інших краудфандинговых продуктів, InCharge 6 вже продається, що дозволяє отримати його всім. На даний момент за нього просять близько 500 гривень.