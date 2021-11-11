Чому пацієнтам із Covid-19 важко дихати: пояснення анестезіологині

Вірус патологічно змінює структуру тканини легень

Лікарка-анестезіологиня Запорізької міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги розповіла, що відбувається з легенями пацієнта з Covid-19: вірус вражає структуру тканини легень, і тому хворим стає важко дихати. Про це розповіла лікарка-анестезіологиня торакального відділення Фероза Калмикова, пише «Укрінформ».

«Наші легені – це дуже м'яка й еластична тканина, яка, як повітряна куля, повинна при русі повітря здуватися й роздуватися. Вірус вражає саме структуру тканини, вона стає щільнішою, жорсткішою, і тому кожен вдих стає важко робити. Настає дихальна недостатність – брак кисню в організмі, що спричиняє гіпоксію (кисневе голодування – ред.), тканина ущільнюється, відбувається фіброз (утворення рубців у легенях – ред.) і легені уражаються, тобто зі 100% легень може працювати 20-30%. Як результат – не відбувається повноцінного дихання, люди починають залежати від кисню», – каже анестезіологиня.

Вона працює у Запорізькій лікарні екстреної та швидкої допомоги, хірургічний корпус якої з 26 жовтня цього року відвели під covid-шпиталь і відкрили тут сто місць для лікування хворих із коронавірусом.

«Наразі всі сто ліжок зайняті, а також зайняті 15 реанімаційних ліжок, де лежать украй важкі пацієнти, підключені до апаратів ШВЛ. У нас у лікарні немає потокового кисню, усі хворі отримують кисневу підтримку за допомогою кисневих концентраторів», – сказав директор КНП «Міська лікарня екстреної та медичної допомоги» Дмитро Івченко.

Лікуванням пацієнтів із коронавірусом у цій лікарні займаються спеціальні бригади – 150 медиків, які працюють добу через дві.

Наприклад, у торакальному відділенні сьогодні на лікуванні лежить сорок пацієнтів із Covid-19, на цю кількість хворих припадає двоє лікарів.

Всього в області хворих із коронавірусом приймають 23 медичні заклади, в яких наразі зайнято 71% місць.

Нагадаємо, в Європі різко зросла смертність пацієнтів із коронавірусом на 10% за тиждень з 1 до 7 листопада.

Також лікарка назвала помилку при лікуванні Covid-19, яка може коштувати життя.

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