Влада німецького міста хоче обмежити продаж алкоголю через зростання інфікованих Covid-19



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За підсумками останнього тижня у Мюнхені показник захворюваності коронавірусом становив 30,92 випадки на 100 000 населення.

Якщо у місті кількість нових заражень за сім днів перевищить 35 випадків на 100 тисяч населення, продаж алкоголю буде заборонений з 21.00

У Мюнхені міська влада планує обмежити продаж алкоголю та роботу барів увечері, якщо кількість заражень коронавірусом продовжить зростати. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Якщо у місті кількість нових заражень за сім днів перевищить 35 випадків на 100 тисяч населення, продаж алкоголю буде заборонений з 21.00, а розпивання алкоголю у громадських місцях - з 23.00», - йдеться в оголошенні, оприлюдненому напередодні.

Зазначається, що за підсумками останнього тижня у Мюнхені цей показник становив 30,92 випадки на 100 000 населення.

Видання інформує, що у Німеччині відпочинок компаніями у пивних садах просто неба чи у великих критих залах є важливою частиною місцевої культури, вечорами та у святкові дні там збирається багато людей.

«Баварія, столицею якої є Мюнхен - на другому місці серед федеральних земель Німеччини, де зареєстрували найбільше випадків коронавірусу. З майже 235 тисяч підтверджених заражень у Німеччині на Баварію припадають понад 55 тисяч», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще у квітні Баварія оголосила, що через пандемію скасовує традиційний пивний фестиваль Октоберфест, на який щорічно з’їжджаються тисячі шанувальників пива з усього світу

Як повідомлялося, у світі понад 24 млн людей заразилися коронавірусом. Найбільша кількість інфікованих зафіксована в США (понад 5,9 млн осіб), Бразилії (понад 3,6 млн осіб) та Індії (понад 3,2 млн осіб). За 24 серпня у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1670 людей, це на 12 людей більше, ніж учора (1 658). Одужали за добу 584 людини (вчора 346), померли – 36 (вчора 25). Загалом від початку пандемії одужали 53 454 українці, померло – 2 354 людини. Від початку пандемії захворіли 110 085 українців.

До слова, уряд пропонує продовжити карантин до 1 листопада.