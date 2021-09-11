Де у Європі найбільше потерпають від депресії – названа країна
Понад 7% мешканців Європи потерпають від хронічної депресії
У Європі зросла кількість громадян, які страждають від хронічної депресії. За інформацією європейського статистичного агентства Євростат, її у 2019 році виявили у 7,2% громадян.
Порівняно з 2014 роком число зросло на 0,3%. Водночас було названо країни, де найбільше таких людей.
Статистика:
- Словенія – 15,1%;
- Португалія – 12,2%;
- Швеція – 11,7%.
Водночас найменше громадян з хронічною депресією у Румунії (1%), Болгарії (2,7%) та Мальті (3,5%).
Фахівці також з’ясували, що жінки значно частіше скаржилися на депресію, ніж чоловіки.
Найбільше жінок з депресією проживає у Португалії (16,4%) та у Словенії (16%), а чоловіків – у Словенії (14,3%) та Швеції (10%).
Депресія є серйозним захворюванням. Її ознаки – апатичний стан упродовж тривалого часу, втома, проблеми зі сном, надмірна образливість, головні болі, відсутність здорового апетиту, судоми у м’язах та больові відчуття в усьому тілі, порушення роботи ШКТ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що навіть один курс антибіотиків пеніциліно-гінолонової системи підвищує ризик депресій і тривог на 25%. 2-5 курсів цих препаратів провокують підвищення ризику депресій та тривог на 40-56%.
У разі фіксування симптомів рекомендується звертатися до фахівця. Якщо цього не зробити, це може мати серйозні наслідки.