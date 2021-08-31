Антибіотики шкодять психіці – результати дослідження

Якщо ви полюбляєте самі призначати собі лікування антибіотиками, то задумайтеся

Один курс антибіотиків підвищує ризик виникнення депресії на 25 відсотків

Навіть один курс антибіотиків пеніциліно-гінолонової системи підвищує ризик депресій і тривог на 25%. 2-5 курсів цих препаратів провокують підвищення ризику депресій та тривог на 40-56%. Про це йдеться в дослідженні, метою якого було оцінити, чи вплив певних антибіотичних груп збільшує ризик депресії, тривоги чи психозу.

Науковці провели три дослідження контролю випадків протягом 1995-2013 років, використовуючи велику базу даних медичних записів населення з Великої Британії. Дослідження включало 202 974 пацієнти з депресією, 14 570 – з тривогою, 2690 – з психозом та 803 996, 57 862 і 10 644 відповідних контрольних груп.

Піддослідними стали особи віком 15-65 років із будь-яким медичним кодом читання щодо депресії, тривоги чи психозу, які не отримували специфічних психотропних рецептів понад 90 днів до дати індексу. Для кожного випадку було вибрано чотири контролі з використанням вибірки щільності захворювань, відповідності за віком, статтю, місцем проведення занять, календарним часом та тривалістю спостереження до дати індексу.

Ризик коригували на ожиріння, історію куріння, вживання алкоголю, соціально-економічний стан і кількість інфекційних подій до встановлення діагнозу.

У результаті дослідження було встановлено, що лікування одним курсом антибіотиків асоціювалося з більш високим ризиком розвитку депресії у всіх групах антибіотиків, на 23% для пеніцилінів та на 25% – для хінолонів.

Ризик зростає за повторного впливу антибіотиків до 40% та 56% протягом 2-5 та більше курсів пеніциліну відповідно. Подібна асоціація спостерігалася для тривоги та була найбільш помітною за впливу пеніцилінів і сульфаніламідів – на 17% для одного курсу пеніциліну та 44% для п’яти курсів і більше.

Ризик розвитку психозу не змінився із жодною групою антибіотиків. Ризик депресії та тривоги був помітно збільшений за одноразового застосування протигрибкових препаратів, проте збільшення ризику за повторних експозицій не спостерігалося.

Слід нагадати, що 8 із 10 американців щорічно призначають антибіотики.

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