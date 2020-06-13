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    На Буковині кілька днів поспіль фіксують близько нових 40 хворих на коронавірус

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    <p>Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3874 особи</p> - На Буковині кілька днів поспіль фіксують близько нових 40 хворих на коронавірус

    Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3874 особи

    Найбільше випадків захворювання на Covid-19 наразі виявлено у Чернівцях

    Станом на вечір 12 червня в Чернівецькій області підтвердили ще 38 випадків коронавірусної інфекції. За добу 11 червня було зафіксовано таку ж кількість хворих,  10 червня на Буковині підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом.

    Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці у Facebook, у п’ятницю, 12 червня, лабораторний центр дослідив 376 зразків.

    Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3874 особи.

    Водночас 15 буковинців у п'ятницю побороли Covid-19, вони двічі отримали негативний результат тестів.

    Голова ОДА додав, що найбільше випадків захворювання на Covid-19 наразі виявлено у Чернівцях – 35,7% від загальної кількості. Серед районів області лідером є Глибоцький із 14,9% інфікованих.

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    До слова, в Рівненській області підтвердили за добу 55 нових випадків коронавірусу.

    Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Також коронавірус виявили у дружини президента Олени Зеленської. За даними Офісу президента, перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

    Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням Covid-19 у його дружини Олени. 

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