Сезон осінніх ярмарків у Києві в розпалі: де цього тижня можна купити недорогі продукти



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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

Киян запрошують на сезонні ярмарки

Цього тижня, з 8 до 13 вересня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Так, ярмарки відбудеться:

8 вересня (вівторок) у:

Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

9 вересня (середа) у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

10 вересня (четвер) у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

11 вересня (п’ятниця) у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21, вул. Олександра Архипенка, 6;

Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);

Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

12 вересня (субота) в:

Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6, вул. Йорданська, 1-9.

13 вересня (неділя) у:

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Оболонському районі – вул. Олександра Архипенка, 6;

Святошинському районі – вул. Семашка, 10.

Крім того, у столиці цими вихідними відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Зокрема, ярмарки відбудуться:

12 вересня (субота) у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштампу «Лівобережний»);

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиці Митрополита Василя Липківського та вул. Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

13 вересня (неділя) у: