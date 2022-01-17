Дієтологи назвали несподівану властивість чорносливу

Американські дієтологи виявили, що чорнослив знижує потяг до солодкого

Американські дієтологи виявили несподівану властивість чорносливу. У дослідженні, опублікованому в Journal of Nutrition Bulletin, вони заявили, що він знижує потяг до солодкого.

За словами експертів, люди, які під час дослідження їли чорнослив, слабше відчували голод і вживали менше калорій. Цей продукт фахівці назвали одним із найкращих для перекушування.

Так, дієтолог Лорен Манакер зазначила, що чорнослив може замінити ласунам шкідливі десерти.

Вона додала, що цей сухофрукт насичений натуральними антиоксидантами, вітамінами та мінералами та клітковиною. У кожному міститься приблизно 3,5 г природних цукрів і 0,5 г клітковини.

Раніше американські лікарі та дієтологи назвали сприятливі наслідки вживання риби двічі на тиждень. За словами лікаря-дієтолога та автора книг про здорове харчування Джексон Блетнер, ця група продуктів багата на кислоти омега-3, які вкрай корисні для мозку: вони допомагають його клітинам боротися з віковими змінами, забрудненням повітря та іншими несприятливими факторами.

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