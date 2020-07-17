Експерти назвали продукти, вживання яких допоможе зупинити випадіння волосся



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Наше волосся є дуже чутливим до будь-яких негативних впливів

На «Інтері» вийшов новий спецвипуск «Корисної програми». Ведучий Олександр Лук'яненко разом з експертами проекту склали рейтинг продуктів, вживання яких допоможе зупинити випадання волосся.

За статистикою, проблема випадіння волосся турбує більше 70% людей в світі! Виявляється, волосся дуже чутливе до будь-яких негативних впливів. Кожне більш-менш сильне відхилення від норми в роботі організму позначається на силі і зростанні волосся. Серед головних причин проблеми лікарі-трихологи називають ослаблений імунітет, стреси і недосипання, авітаміноз, нестача заліза, монодієти, гормональні порушення. Щоб повернути густоту, довжину і здоров'я волоссю, в першу чергу потрібно збалансувати своє харчування. Які продукти здатні допомогти зупинити випадіння волосся і привести їх у норму?

Квасоля

Чим корисна?

«Квасоля - один з найкорисніших продуктів для людини і дуже важлива для зміцнення волосся, - розповідає лікар-гастроентеролог Тетяна Куліш. - Усі бобові - це чудове джерело білка, необхідний для росту волосся, а ще вони багаті залізом, цинком і біотином. Найчастіше ламкість і крихкість волосся виникають саме через брак біотину. Вживайте дві чашки квасолі в тиждень - і ваше волосся буде блискучим і здоровим!»

Як вибрати?

«Якісна квасоля повинна бути максимально сипучою, твердою на дотик, з гладкою поверхнею без пошкоджень, - пояснює експерт з якості продуктів Григорій Іванов. - Відмовтеся від покупки квасолі, якщо вона має зморшкувату поверхню і м'яка на дотик. Дірочки на бобах - ознака того, що нею вже поласували жучки. Таку квасолю краще не брати».

Кефір

Чим корисний?

«Молочні продукти, в тому числі кефір - відмінне джерело кальцію, найважливішого мікроелемента для зростання і зміцнення волосся, - говорить лікар-гастроентеролог Наталія Харченко. - Також в молочних продуктах міститься козеїн, який запобігає випадінню волосся і покращує колір шкіри. А ще - бореться з хронічною втомою, стресами і безсонням. Найкраще пити кефір за пару годин до сну. Так кальцій засвоюється краще, ніж якщо випити стаканчик корисного напою безпосередньо перед тим, як лягати спати».

Як вибрати?

«Натуральний кефір складається тільки з молока і закваски кефіру гриба, - розповідає експерт з якості та безпеки харчових продуктів Марія Янчик. - Кефір повинен бути білим, без грудочок і неприємного запаху. Жовтуватий відтінок, як і роздута упаковка, говорить про те, що напій заграв. Якщо термін зберігання продукту перевищує 14 днів, значить, в ньому присутні консерванти».

Лосось

Чим корисний?

«Червона риба має в складі поліненасичені жирні кислоти омега-3, які необхідні для здоров'я шкіри голови і блиску волосся, - пояснює лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. - Їх брак призводить до сухості шкіри голови, а волосся виглядає виснаженими. Також риба - відмінне джерело білка. А, як відомо, волосся складаються на 80% з білка кератину. У рибі багато вітаміну В12 і заліза, які також живлять і зміцнюють наші локони. Щоб отримати максимальну користь, червону рибу рекомендується вживати в їжу регулярно, 2-3 рази в тиждень по 100-150 г в день».

Як вибрати?

«У свіжої риби повинні бути блискучі очі і рівномірно забарвлені червоні зябра без слизу, - розповідає експерт з якості та безпеки продуктів харчування Олена Сидоренко. - сірувато-коричневі зябра говорять про те, що риба давно лежить на прилавку. Також попросіть продавця натиснути пальцем на м'якоть риби. Вона повинна бути достатньо пружною і швидко відновлювати форму. Якщо у риби різкий кислий запах, а м'ясо риби легко відділяється від кісток - її термін зберігання давно пройшов».

Ще більше інформації про продукти, які допоможуть зупинити випадіння волосся, - у випуску ток-шоу «Корисна програма».

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