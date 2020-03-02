Експерти розкажуть, як правильно вибирати квасолю

Квасоля виводить токсичні речовини, швидко насичує і втамовує голод. А ще вона справжній антидепресант

У вівторок, 3 березня, о 10:00 на «Інтері» дивіться новий випуск «Корисної програми» - про квасолю. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, на що звертати увагу при виборі цього продукту, чим корисні бобові і в чому особливість різних сортів квасолі.

Французький імператор Наполеон Бонапарт вважав, що квасоля сприяє зміцненню м'язів і поліпшенню мозкової активності. Тому наказав включити її в армійський раціон. Чим ще корисна квасоля?

«Квасоля - один з найкорисніших, недорогих і доступних цілий рік продуктів, - каже лікар-гастроентеролог Тетяна Куліш. - В її складі - до 25% білка, який дуже легко засвоюється. За його змістом квасоля поступається лише м'ясу, тому вона є невід'ємною частиною меню вегетаріанців. Крім того, квасоля виводить токсичні речовини, швидко насичує і втамовує голод. А ще вона справжній антидепресант. У ній міститься амінокислота метіонін, яка сприяє виробленню серотоніну - гормону радості».

Чи залежить зміст тих чи інших корисних речовин в квасолі від її кольору і сорту? Як вибрати якісний продукт? Яка квасоля краще для приготування страв, а яка - для консервації? Скільки вона може зберігатися? І чим стручкова квасоля корисніше звичайної? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Корисної програми»: гастроентеролог Тетяна Куліш, експерт з якості продуктів Григорій Іванов, шеф-кухар Олександр Абрамов. Корисними порадами також поділиться зіркова гостя ток-шоу - телеведуча Світлана Вольнова.

«Дозволяю собі квасолю вкрай рідко, адже у всіх гламурних дівчат живіт повинен прилипати до хребта і не повинно бути ніякого здуття, - сміється Світлана Вольнова. - Правда, серед моїх улюблених страв - квасолеві котлети. Це фантастично смачно, але багато їх їсти не можна. На зйомках «Корисної програми» вперше побачила сорт мексиканської червоної квасолі, яка вариться всього 40 хвилин. Ще дізналася, що зелена стручкова квасоля - дуже корисний продукт. І про те, як за допомогою квасолі можна прикрасити інтер'єр кухні. Але головне - від шеф-кухаря ток-шоу візьму на озброєння рецепт теплого салату з квасолі і рису з додаванням солодкого перцю і кінзи. Смачне і корисне блюдо з ефектною подачею, яким завжди можна здивувати гостей».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші випуски «Корисної програми».

У середу, 4 березня, о 10:00 на «Інтері» - програма про тунець.

М'ясо тунця є лідером серед риб за вмістом білка. Але чи тільки цією ознакою визначається цінність даного продукту? Які види тунця є найбільш поширеними і в чому їх особливість? Чому у тунця колір м'яса темніший порівняно з іншими видами риб? Чи втрачає тунець свої властивості при консервуванні? Як правильно вибрати якісного тунця і не натрапити на підробку, розповіли експерти ток-шоу. А зіркова гостя програми, солістка Національної опери України Олена Гончарук, поділилася корисними порадами і своїми улюбленими рецептами.

У четвер, 5 березня, о 10:00 на «Інтері» - випуск про те, на що звертати увагу при виборі ряжанки.

Завдаванка, колотуха, парух, пряжанка, кисле молоко - це все назви одного молочного продукту, який винайшли і почали готувати в Україні. За легендою, ряжанка виникла як відповідь українців на «грецьке молоко», яке прийшло до нас з візантійської культури. Для приготування ряжанки молоко змішували з вершками і протягом тривалого часу тримали в печі, поки продукт не набував кремовий відтінок. Чим корисна ряжанка для нашого організму? Скільки склянок в день її рекомендується пити? Як за кольором визначити якість напою? Чим термостатна ряжанка відрізняється від звичайної? Наскільки жирною вона може бути? І як самостійно приготувати ряжанку дома? Про це глядачі дізнаються в ток-шоу «Корисна програма» на телеканалі «Інтер». Серед експертів програми - дует «Анна-Марія».

У п'ятницю, 6 березня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде випуск «Корисної програми» про грейпфрути.

Соковитий, м'ясистий, з приємним ароматом і гіркуватим смаком. Цей незвичайний фрукт - один з найзагадковіших цитрусових. Грейпфрут, або «виноградний фрукт», був названий так тому, що його плоди ростуть на величезних деревах у вигляді грон, що нагадують виноградні. І якщо цукру для грейпфрута природа пошкодувала, то корисними речовинами нагородила сповна. Чим корисний грейпфрут і що ховається під його шкіркою? Які види цих цитрусових ми вживаємо в їжу? Що смачніше - помело, світі або грейпфрут? Як позбутися від гіркоти продукту? Чому грейпфрутовий сік не можна вживати разом з ліками? Чи ефективна грейпфрутова дієта? Які незвичайні страви можна приготувати з цього фрукта? Серед експертів випуску - співачка Наталя Валевська.

У суботу, 7 березня, о 10:00 на «Інтері» вийде святковий спецвипуск «Корисної програми» про еклери - один з найпопулярніших десертів у всьому світі.

Перед цим ніжним тістечком з заварного тіста з кремом усередині не встоїть жодна жінка. Еклери гарні тим, що надають безмежне поле для кулінарної фантазії. Можна додавати всередину начинку, експериментувати з кремом, глазур'ю і помадкою - кожен раз буде абсолютно новий десерт. Незмінними залишаться тільки чудовий смак, привабливий вигляд і відчуття свята. Які еклери краще - фабричні, домашні або з модного бутика? Що калорійніше - тісто або крем? Чому чоловіки надають перевагу ласункам, а не тим, хто постійно сидить на дієті? Які еклери їдять дієтологи? І як вибрати якісні тістечка до святкового столу? Відповіді на ці та багато інших питань - у святковому спецвипуску «Корисної програми». Зоряні гості ток-шоу - співачка Злата Огневич, улюбленець жінок Віталій Козловський, телеведучі Андрій Доманський, Роман Кадемін і Вікторія Зубрейчук.