Киянка отримала посилку з наркотиками (фото)



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У коробці поліція виявила шишки канабіса Фото: Нацполіція

Дівчина загрожує до трьох років позбавлення волі

Дільничний офіцер Голосіївського управління поліції у поштовому відділенні на вулиці Михайла Ломоносова затримав жінку, яка через відправлення отримала наркотики.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповіла слідча Голосіївського управління поліції Каріна Булгакова, при спілкуванні з дівчиною з’ясувалося, що у коробці знаходяться шишки канабіса. Для документування події на місце приїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка затримала зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Це – раніше не судима киянка, 1993 року народження.

«Під час слідчих дій ми вилучили чотири пакети із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, та відправили на проведення відповідної експертизи. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України», - повідомила слідча.

За скоєне зловмисниці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Також у рамках кримінального провадження поліція встановлює коло осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних речовин на території України.