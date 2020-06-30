Пандемія коронавірусу змінить «шведський стіл»



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Під час пандемії коронавірусу «шведський стіл» зазнає змін

Потрібно дотримуватися соціальної дистанції

Популярну серед туристів систему «шведський стіл» очікують серйозні зміни в зв'язку з новими вимогами безпеки на тлі пандемії коронавірусу. Про це розповіли представники готельної галузі, пише Mirror.

Так, мова йде про необхідність відповідати оновленим санітарно-гігієнічним нормам, щоб уникнути можливого поширення інфекції.

Зокрема, в організації процесу надання сервісу особливу роль буде грати соціальне дистанціювання - передбачається, що клієнтам доведеться стояти в чергах на відстані півтора-двох метрів один від одного, щоб наповнити тарілку.

До того ж, пересування гостей по залу обмежать чітким маршрутом, від якого не можна буде відхилятися, а подавати заздалегідь приготовлені і розділені на порції страви будуть кухаря в спеціальних костюмах і засобах індивідуального захисту.

Крім того, в приміщеннях, де буде відбуватися обслуговування за системою «шведський стіл», встановлять численні захисні панелі і вилучать із загального користування деякі звичні предмети - наприклад, ємності з соусами, приправами і харчовими добавками.

Шведський стіл (буфет) — спосіб подачі їжі, при якому багато страв виставляються поруч, і їжу розбирають по тарілках самі гості (наприклад, на фуршеті). В багатьох країнах подібний спосіб обслуговування називається буфетним.

27 квітня повідомлялося, що міністр туризму і культури Туреччини Мехмет Ерсой передбачив зникнення шведських столів і будь-яких інших відкритих буфетів в готелях після пандемії коронавірусу. Він заявляв, що туристів обслуговувати з комплексним меню і за стандартами більше схожими на сервіс «а-ля-карт», відтак самообслуговування гостей залишиться в минулому.

Нагадаємо, в Україні Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.