Глава Офісу президента: немає жодних підстав для перенесення місцевих виборів



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Вибори до органів місцевого самоврядування призначені на 25 жовтня 2020 року

Єрмак стверджує, що питання перенесення виборів через пандемію не обговорюється

В Офісі президента не бачать жодних підстав для перенесення місцевих виборів в Україні через зростання захворюваності на Covid-19. Наразі це питання навіть не обговорюється.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, країна підготовлена до другої хвилі пандемії та ситуація знаходиться під контролем.

На запитання, чи є можливість перенесення місцевих виборів через посилення пандемії, Єрмак відповів: «Думаю, ні. По-перше, це не обговорюється, я навіть не бачу жодних підстав говорити на цю тему».

Керівник Офісу президента також заявив, що «деякі місцеві чиновники, в гонитві за швидкими політичними дивідендами, забули, що життя людини – найдорожче».

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що перенесення місцевих виборів можливе у разі введення надзвичайного стану на рівні держави.

Також МОЗ нагадав правила голосування на виборах під час коронавірусу.

Як повідомлялося, члени спеціальних виборчих дільниць допускатимуться до роботи на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, за умови отримання негативного тесту на Covid-19.

Нагадаємо, 14 вересня Кабмін затвердив правила голосування на місцевих виборах під час карантину. Згідно з документом, у всіх, хто прийде голосувати на дільниці, на вході питатимуть про наявність симптомів респіраторних захворювань та перевірятимуть температуру.

Вибори до органів місцевого самоврядування призначені на 25 жовтня 2020 року. Цього року вони відбудуться в умовах пандемії коронавірусу.

5 вересня стартувала передвиборча кампанія. 24 вересня завершився процес офіційного висунення кандидатів в депутати місцевих рад і на посади сільського, селищного, міського голів.