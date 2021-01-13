Епідеміологи виявили в Україні п’ять мутацій коронавірусу

На Львівщині циркулює вірус лінії В 1.1, тобто китайського походження

В Україні зафіксували мутації коронавірусу, серед них китайський різновид на Львівщині.

Про це на брифінгу повідомила директор Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

«На Львівщині не визначають різновиди коронавірусу, але позитивні зразки скеровуються в Київ у Центр громадського здоров’я, і вони для проведення секвенування ці зразки відправляють у референс-лабораторію Всесвітньої організації з охорони здоров’я. Звідти надійшла інформація, що в Україні виявлено п’ять генотипів коронавірусу, зокрема на Львівщині циркулює вірус лінії В 1.1, тобто китайського походження», – заявила вона.

Іванченко зазначила, що інші зразки теж будуть відправлятися до референс-лабораторії, аби дізнатися, які саме генетичні зв’язки відбулися та чи з’явився на Львівщині «британський» зразок коронавірусу.

«Це є надзвичайно дороговартісне і спеціалізоване дослідження, яке безпосередньо проводить референсна лабораторія ВООЗ, а нас інформує про проведення результатів», – наголосила епідеміолог.

Нагадаємо, 14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види вірусу.

У Німеччині 24 грудня підтвердили, що виявили нову мутацію коронавірусу з Великої Британії.