В Еміратах лікарі «швидкої» пересіли на суперкари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нові автомобілі допоможуть скоротити оперативний час реагування медиків на надзвичайні ситуації з восьми до чотирьох хвилин

Парк автомобілів швидкої допомоги в Дубаї поповнився двома суперкарами Nissan GT-R та Chevrolet Corvette C7, а також позашляховиком Range Rover

В Об’єднаних арабських еміратах у Дубаї швидка медична допомога отримала суперкари Nissan GT-R, Chevrolet Corvette C7 та позашляховик Range Rover.

Про це повідомляє Autotimes.

«Парк автомобілів швидкої допомоги в Дубаї поповнився двома суперкарами Nissan GT-R та Chevrolet Corvette C7, а також позашляховиком Range Rover», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, суперкари матимуть обладнання для серцево-легеневої реанімації та кисневими балонами.

Очікується, що вони допоможуть скоротити оперативний час реагування медиків на надзвичайні ситуації з восьми до чотирьох хвилин.

Крім того, ультрамобільні команди зможуть чергувати в місцях масового скупчення людей, наприклад, під час проведення великих спортивних заходів.