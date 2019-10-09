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    У світі

    В Еміратах лікарі «швидкої» пересіли на суперкари

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    Нові автомобілі&nbsp;допоможуть скоротити оперативний час реагування медиків на надзвичайні ситуації з восьми до чотирьох хвилин - В Еміратах лікарі «швидкої» пересіли на суперкари
    Нові автомобілі допоможуть скоротити оперативний час реагування медиків на надзвичайні ситуації з восьми до чотирьох хвилин

    Парк автомобілів швидкої допомоги в Дубаї поповнився двома суперкарами Nissan GT-R та Chevrolet Corvette C7, а також позашляховиком Range Rover

    В Об’єднаних арабських еміратах у Дубаї швидка медична допомога отримала суперкари Nissan GT-R, Chevrolet Corvette C7 та позашляховик Range Rover.

    Про це повідомляє Autotimes.

    «Парк автомобілів швидкої допомоги в Дубаї поповнився двома суперкарами Nissan GT-R та Chevrolet Corvette C7, а також позашляховиком Range Rover», - ідеться у повідомленні.

    Як зазначається, суперкари матимуть обладнання для серцево-легеневої реанімації та кисневими балонами.

    Очікується, що вони допоможуть скоротити оперативний час реагування медиків на надзвичайні ситуації з восьми до чотирьох хвилин.

    Крім того, ультрамобільні команди зможуть чергувати в місцях масового скупчення людей, наприклад, під час проведення великих спортивних заходів.

    здоров'я технології надзвичайні ситуації ОАЕ
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