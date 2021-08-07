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    На Вінниччині підтвердили 25 випадків Delta-штаму

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    У Вінницькій області від початку пандемії виявлено 71720 випадків захворювання на&nbsp;Covid-19 - На Вінниччині підтвердили 25 випадків Delta-штаму

    У Вінницькій області від початку пандемії виявлено 71720 випадків захворювання на Covid-19

    Фото з відкритих джерел

    Випадки інфікування штамом Delta підтверджено у п’яти районах області

    У Вінницькій області підтверджено 25 випадків зараження штамом коронавірусу «Delta». Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов, повідомляє Укрінформ.

    «...Надійшла відповідь із Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України: із використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму «Delta». З 30 зразків підтверджено 25», – написав Борзов.

    Він зазначив, що випадки інфікування цим штамом підтверджено у 5 районах області: Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Жмеринському та Тульчинському.

    За словами Борзова, наймолодшому інфікованому зі штамом «Дельта» вінничанину 13 років, найстаршому – 84.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, у Вінницькій області від початку пандемії виявлено 71720 випадків захворювання на Covid-19, зокрема 29 за останню добу. В області померло 1706 інфікованих, одужали 69633 людини.

    Нагадаємо, станом на 7 серпня, в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Також за минулу добу госпіталізовано – 534 особи, летальних випадків – 20, одужало – 1393 особи.

    Як повідомлялося, в Україні від коронавірусу померли вже 50 дітей.

    Теги: Вінниччина епідемія ВООЗ коронавірус
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    На Вінниччині підтвердили 25 випадків Delta-штаму