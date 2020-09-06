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    Здоров'я

    У Збройних сила України за добу зареєстровано 37 нових випадків Covid-19

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    Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни - У Збройних сила України за добу зареєстровано 37 нових випадків Covid-19
    Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни

    Всього за час пандемії померло шість військовослужбовців

    За минулу добу у лавах Збройних сил України зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, загалом хворіють 638 осіб. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    «Станом на ранок 6 вересня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 638 осіб. Всього за час пандемії одужало – 1303 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 662 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 16 осіб. За минулу добу зареєстровано 37 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що з них на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебувають 6 осіб, а на лікуванні вдома – 31 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

    На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 31 особа (Київська область – 18 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Львівська область – 9 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Закарпатська область – 1 військовослужбовець, Харківська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

    За минулу добу, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

    Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51).

    Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846.

    У Києві виявлено хворих 240 осіб (вчора 315). Також 151 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 172) і 188 – на Львівщині (вчора 195), 141 – на Харківщині (вчора 380), 176 – в Івано-Франківській (вчора 166), Одеська область – 120 випадків (вчора 222).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      135894
    • Хворіють
      70821
    • Одужали
      62227
    • Померли
      2846

    Як повідомлялося, станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2723).

    Одужали – 1036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

    Загалом одужали 61649 осіб, летальних випадків – 2811.

    У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.

     

    ЗСУ інфекція населення коронавірус
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