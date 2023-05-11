Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань

Вчені дослідили, що група крові впливає на схильність до хвороб

Друга група крові має найбільшу схильність до виникнення раку шлунка

За допомогою групи крові можна дізнатися до яких хвороб має схильність людина. Про це повідомляє Donor.ua.

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Онкологічні захворювання

Відповідно до дослідження, опублікованого в медичному журналі «NIH Public Access», люди з першою групою крові мають найменший ризик раку підшлункової залози. Друга група крові має найбільшу схильність до виникнення раку шлунка.

Серцево-судинні захворювання

«Метааналізи підтверджують, що друга, третя та четверта групи мають вищий ризик розвитку тромбозу вен. Це пов’язують із підвищеною циркуляцією у цих групах фактору Вільєбранда, що відповідає за згортання крові. Перша група, відповідно, має нижчий рівень цього фактору у крові й нижчий ризик тромбозу», – пише Donor.ua.

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Відповідно люди із першою групою крові мають меншу схильність до розвитку інсульту, інфаркту міокарда та хвороби периферичної артерії.

Інфекційні захворювання

Перша група крові вразлива до ураження бактерією Гелікобактер пілорі, що інфікує шлунок та дванадцятипалу кишку. Зокрема вона чутлива до хвороб, викликаних вірусом холери, кишковою паличкою та норовірусом.

Проте люди із першою групою крові швидше одужують від малярії і дана хвороба у них проходить легше.