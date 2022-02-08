«Омікрон» гуляє країною». Лікар-інфекціоніст пояснив, в чому особливість нинішньої хвилі пандемії

«Деякі лікарі під час цієї хвилі вже по другому колу хворіють»

Доктор медичних наук, професор завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Сергій Крамарев в інтерв'ю «Главкому» розповів, що «Омікрон» значно заразніший за штам «Дельта», але точно виявити яким саме штамом хворіє людина поки що не можна.

Лікар підкреслив, що точно виявити який саме штам у людини зараз не можуть, бо в Україні немає необхідних для цього тестів. Проте за його спостереженнями, «Омікрон» значно заразніший за колишні штами та багато лікарів перехворіли вже по два рази.

«Однозначно стверджувати важко. «Дельту» ми лабораторно визначали, а для визначення «Омікрону» у нас немає тестів. Зважаючи на швидкість розповсюдження Covid-19, думаю, що «Омікрон» вже на повну силу гуляє країною. Бо ж такої швидкості розповсюдження при «Дельті» не було. Можу навести приклад наших лікарів: у попередні хвилі медперсонал так масово не хворів, а зараз багато хворіє. Це вказує на «Омікрон» за контагіозністю (заразністю). Деякі лікарі під час цієї хвилі вже по другому разу хворіють. І вакциновані хворіють», – сказав Крамарев.

Раніше головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні у середині лютого штам коронавірусу «Омікрон» витіснить варіант «Дельта».

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило нові аналітичні матеріали, які стосуються штаму «Омікрон». У МОЗ порахували смертність від цього різновиду коронавірусу.

Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.

У неділю, 6 лютого, в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19. Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.