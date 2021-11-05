Ізраїль запропонував навчати українських медиків

Віктор Ляшко зустрівся з послом Держави Ізраїль в Україні Міхаєлем Бродським

Українські медики зможуть проходити підвищення кваліфікації на базі ізраїльських клінічних лікарень

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський запропонував навчати українських медиків у в Ізраїлі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

На зустрічі обговорити нові напрямки міждержавного медичного співробітництва, зокрема, питання залучення інвестицій в українську систему охорону здоровя від ізраїльських інвесторів, у тому числі у вигляді державно-приватного партнерства.

«Окремо обговорили питання удосконалення кваліфікації медичних працівників», – заявив Ляшко за підсумками зустрічі із послом Ізраїлю.

Глава МОЗ подякував Бродському за пропозицію організувати навчання українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Під час зустрічі, додав міністр, також було обговорено можливість обміну досвідом у сфері роботи університетських клінік.

Також політики, приділили увагу поточній епідемічній ситуації щодо Covid-19, рівні охоплення щепленями антиковідною вакциною та стан заповненості лікарень пацієнтами з коронавірусною хворобою.

Раніше повідомлялося, що урядом Держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до двох тисяч фахівців з України.