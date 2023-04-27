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Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
Виробники розповіли, скільки коштуватиме справжній мед
фото з відкритих джерел

Виробники вважають, що ціна на мед не може опускатися нижче 75-80 грн за кілограм

Якщо ціна за кілограм меду буде менше двох доларів, то ця справа буде нерентабельною і неприбутковою, і багато бджолярів відмовляться від неї. Таку думку в коментарі AgroPortal.ua висловив власник бренду «Папкина Пасіка» з Путивля (Сумська область) Сергій Папка.

«Ми останній рік оптом не здавали, натомість розробили власний бренд «Папкина Пасіка» і продаємо мед та продукти бджільництва вроздріб на території України. Також нашу продукцію скуштували в декількох інших країнах: Польщі, Чехії, Німеччині, Естонії, Швейцарії та навіть Великій Британії, хоч і невеликими партіями, але намагаємось збільшити кількість клієнтів», – розповів Сергій Папка.

За словами іншого пасічника з Полтавщини Андрія Баскевича, виробники меду на сьогодні не готові експортувати його, оскільки для цього багато чого потрібно. Це і завод із переробки меду, і паперова тяганина, і те, що гроші за проданий мед повертаються не відразу, а через декілька місяців.

Баскевич вважає, що зараз ціна оптової закупівлі меду є низькою: «Беруть мед по 60 грн/кг, а дехто по 50-53 грн за кілограм». Прогнозувати ціну в 2023 році він не береться, але справедливою оптовою вартістю вважає 75-80 грн/кг. Якщо ціна буде меншою, то це буде нерентабельною і неприбутковою справою, і багато бджолярів відмовляться від неї.

Нагадаємо, хімік-науковець Гліб Репіч розвінчав популярні міфи про якісний мед. «Кажуть, якщо налити натуральний мед на дно тарілки, долити зверху холодної води та робити кругові рухи, то його поверхня прийме форму бджолиних сот. Немов би проявиться генетична пам’ять меду. Але це міф! – говорить Гліб Репіч. 

За його словами, якщо взяти замість меду цукрову карамель та повторити ті ж дії, то проявляться такі ж соти. Насправді, ніякі це не соти, а просто хвилі. Подібні до тих, що вода залишає на поверхні піску у відкритих водоймах. Цей спосіб ніяк не підтвердить натуральність меду. 

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Теги: гроші продукти завод мед

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