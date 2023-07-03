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Поповнення банківських карток через термінали: що зміниться із 1 серпня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Поповнення банківських карток через термінали: що зміниться із 1 серпня
Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 1 серпня потребуватиме телефону поповнення карток готівкою через термінали

З 1 серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону. Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку № 90 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та № 89 «Про внесення  Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».

Так, з 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали. Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

У зв'язку з цим для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен::

  • ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;
  • отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);
  • ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;
  • отримати квитанцію.

Яких операцій стосується?

Ці вимоги стосуються операцій з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів.

Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі, що здійснюються через термінали, як:

  • сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
  • оплата квитків для залізничних  перевезень (включаючи приміські);
  • оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
  • оплата маршрутних пасажирських перевезень;
  • поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;
  • сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Нагадаємо, що Нацбанк змінив правила для обмінників. Із 1 липня Національний банк України дозволив небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів.

Теги: банк гроші послуги

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