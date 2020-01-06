Канабіс це ліки: пацієнти відреагували на скандальну заяву заступника Авакова (відео)



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Пацієнти закликали чиновника детальніше розібратися в питанні, яке він взявся коментувати Фото: Тарас Ратушний / konopravda.com

Відеозвернення Гогілашвілі вже отримало чимало обурених реплік від медичних пацієнтів

Неоднозначна заява заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі про те, що легалізацію канабісу відкладено попри очікування двох мільйонів українських пацієнтів, викликала обурення у соціальних мережах. Коротке відео про перші результати своєї діальності на посаді Гогілашвілі опублікував на своїй сторінці у Facebook. Серед іншого він заявив, що питання легалізації канабісу в Україні відкладено через його «принципову позицію».

«Хочеться сказати бізнесменам, які намагаються протягом цих трьох місяців добити питання легалізації канабісу: панове, цього не буде!» – заявив заступник міністра внутрішніх справ у своєму відеозверненні. «Вже говорив це кільком народним депутатам, скажу і зараз усім, у кого є «хотєлкі» з цього приводу. До тих пір, поки не буде мінімізовано проблему наркозлочинності у країні в цілому, питання легалізації канабісу відкладено».

Заступник міністра також порадив «не витрачати час і енергію» на обговорення цього питання, а також «не прикриватися онкохворими».

«Хоча, кому я це говорю? Для вас же це просто бізнес…» – заявив Гогілашвілі.

Відеозвернення Гогілашвілі вже отримало чимало обурених реплік від медичних пацієнтів, пише Конопляна правда. Чиновника звинуватили в тому, що він зайняв категоричну позицію, взагалі не розуміючись на медичному застосуванні канабісу. А також нагадали, що компетенція його міністерства взагалі ніяк не поширюється на сферу охорони здоров’я.

Лідерка громадської організації «Афіна. Жінки проти раку» Ніна Резніченко написала у Facebook, що заява Гогілашвілі неабияк збентежила учасниць спільноти онкопацієнток та їхніх близьких. Але ще більше обурила поведінка заступника міністра, який послідовно блокував усіх, хто задавав йому незручні питання у коментарях, а самі коментарі видаляв.

«Онкологічні пацієнти не бажають відчувати себе злочинцями! А пан заступник міністра внутрішніх справ, по суті, провокує важкохворих українців на порушення законодавства, – зазначила Резніченко. - Щоб заради зменшення своїх страждань вони звертались по ліки не до аптек, а до наркодилерів. Кому це вигідно, окрім організованої наркозлочинності?»

«У мене щодня прогресує розсіяний склероз і маю необхідність постійної фізичної активності після чого мої м’язи спазмуються і цей спазм важко зняти. В аптеках немає альтернативних препаратів для зняття м’язового тонусу без побічних дій. Чому я не можу легально отримати канабіс?, – запитує у коментарях до відео користувач Andrey Yanok. - Не хочете дати зелене світло підприємцям для вирощування в Україні, дайте можливість доступу до закордонних продуктів. Ви зайняли певну позицію просто не вивчивши питання…»

Пацієнт закликав Гогілашвілі детальніше розібратися в питанні, яке він взявся коментувати. «У мене, як в людини з інвалідністю немає фінансової можливості поїхати жити в іншу країну та принизливо якось просити на це допомоги. Поки приймуть даний законопрроект я мабуть вже не зможу вільно рухатись», – написав чоловік.

Ольга Ткаченко, мати дівчинки, що живе з епілепсією, стійкою до медикаментів, також висловила обурення заявою Гогілашвілі. «Як можна говорити, що легалізація медичного канабісу вигідна лише бізнесменам, і не згадати про двадцять тисяч дітей з епілепсією, про два мільйони хворих українців, які страждають від різних хвороб?», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Влітку, коли парламент попереднього скликання мав розглядати питання медичного канабісу, Ткаченко виходила на акції на підтримку законопроекту №10313, а також написала звернення до народних депутатів. Зараз вона пише, що не розуміє, чому питання медичного канабісу раптом розглядається не в контексті забезпечення хворих життєво необхідними ліками, а в контексті росту наркозлочинності.

«Як можна відкладати питання легалізації медичного канабісу і говорити, що це є не на часі, не пріоритет, в той час, як питання життя та здоров’я людини – завжди є пріоритет!?, – пише мама важкохворої дитини. - Таке враження, що держава про нас не піклується, а просто знущається з нас».

Як повідомлялось, у грудні 2019 року доопрацьований законопроект про легалізацію медичного канабісу був готовий до реєстрації у Верховній раді, його підписали понад два десятки народних депутатів від різних фракцій. Однак процес реєстрації було зупинено головою парламентської більшості без пояснення причин. Напередодні керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія публічно підтримав ідею врегулювання канабісу для потреб медицини і науки і виразив готовність зареєструвати відповідний законопроект, підготований групою народних депутатів. Про це Арахамія заявив на прес-брифінгу в Верховній Раді України.