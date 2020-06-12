Карантин на Львівщині знову продовжили ще на тижень



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На Львівщині карантин продовжили до 19 червня

На Львівщині стабільно високі цифри госпіталізованих хворих

Сьогодні на позачерговому засіданні Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення продовжити карантин на території Львівщини до 19 червня. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих. «За дві попередні доби на Львівщині зафіксовано понад 250 нових хворих на коронавірус. Це антирекорд, загальний показник інцидентності по області, при нормі 12, зараз становить 21,4. Тому, зважаючи на це, про послаблення карантину поки говорити не можемо. Я розумію, що люди втомилися від карантину, а бізнес щодня зазнає нових збитків, проте, ризикувати здоров’ям мешканців області ми не можемо. Економічні втрати від пандемії та карантину зараз передбачити і оцінити важко, однак відмова від карантинних заходів може спричинити суттєві людські втрати. Чи готові перевізники, власники фітнес клубів та ресторанів, які щодня пікетують ОДА з вимогою дозволити їм працювати, взяти на себе відповідальність за нових хворих і нові летальні випадки? Думаю, що ні. Зараз усі цифри свідчать про пік захворюваності на Львівщині, погіршення епідситуації та збільшення кількості ускладнень. Стан пацієнтів, у яких зараз діагностують коронавірус, важчий, ніж місяць чи два тому. Послаблення карантину – невиправданий ризик ціною сотень життів», - зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, суттєвого зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів не спостерігається, однак ті пацієнти, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому або середньої тяжкості станах.

«Заповненість ліжок – майже 34,8%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис населення – 27, показник інцидентності по Львову 41» - розповів Орест Чемерис.

Наступне засідання, на якому розглянуть можливе послаблення карантинних заходів, відбудеться 19 червня.

Нагадаємо, раніше карантин на Львівщині продовжили до 12 червня.

На Львівщині станом на 12 червня підтверджено 2526 випадків інфікування коронавірусом, з них 92 – летальні (дві смерті – за останню добу). Лабораторні центри в місті за вчорашню добу провели 534 ПЛР-тести, з яких 112 − позитивні (з них − 60 це мешканці Львова)

Коронавірус в Україні

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Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.