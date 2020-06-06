Шмигаль хоче запустити пулінг-тестування Covid-19 на Львівщині



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За результатами наради Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування Фото: loda.gov.ua/

«За прогнозами Львівщина ще не пройшла піку захворюваності», – заступник МОЗ

Прем’єр-міністр України провів термінову нараду у Львівській облдержадміністрації з приводу врегулювання ситуації̈, що склалась в області через пандемію коронавірусної інфекції̈.

Про це повідомляє сайт Львівської ОДА.

«За статистикою останніх днів Львівщина стала своєрідним антирекордсменом. Спалаху не спостерігається, але кількість інфікованих рівномірно зростає. Джерелом зростання стало місто Львів. Через збільшення кількості інцидентів Львівська область обігнала Чернівецьку. Крім цього, утворилась черга на ПЛР-тестування. Щоб не допустити реального спалаху, необхідно діяти швидко та консолідовано» – наголосив під час наради Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Президент також тримає ситуацію в регіоні на своєму особистому контролі.

«Приріст захворюваності в області змушує ухвалювати непопулярні рішення, однак життя людей попри все для нас – в пріоритеті. Ми спільно із обласною радою доклали максимум зусиль, щоб забезпечити наші медичні заклади усіма необхідними засобами та матеріалами, тож у цьому сегменті ситуація не викликає занепокоєння. Досить гостро останнім часом постало питання внутрішньообласних перевезень, адже економіка потребує відновлення транспортних сполучень. Однак ми свідомі того, що рівень захворюваності буде падати лише при дотриманні карантину самими мешканцями області», – розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак додала, що за прогнозами Львівщина ще не пройшла піку захворюваності, тому необхідно в короткі терміни задіяти усі можливі важелі впливу на ситуацію.

За результатами наради Шмигаль доручив розглянути можливість запуску пулінг-тестування, що дозволить одночасно тестувати п’ять зразків відібраного матеріалу. Подібну схему планують розпочати на базі лабораторій, що задіяні у процесі тестувань.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від Covid-19.

Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777

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Нагадаємо, станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).

Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).

До слова, на Львівщині карантин продовжили до 12 червня.

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